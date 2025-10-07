Інтерфакс-Україна
Події
10:11 07.10.2025

БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів та годинників через провідників поїзду Варшава-Київ

Фото: Pixabay

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрили організовану групу з 11 осіб, з яких п'ятеро працівники "Укрзалізниці" та власники приватної компанії, які налагодили переміщення ювелірних виробів та швейцарських годинників через державний кордон України з приховуванням від митного контролю.

"Коштовні товари купували в Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі тощо. Надалі завозили їх до Польщі та передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення Варшава-Київ/Київ-Варшава", – йдеться у повідомлені БЕБ у вівторок.

Слідством встановлено, що ювелірні вироби та швейцарські годинники ховали у конструктивних порожнинах вагона потягу, а у Києві їх продавали у власному магазині за готівку, безготівку та криптовалюту.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки к потязі, магазині та помешканнях фігурантів та вилучили контрабандну продукцію відомих брендів на суму понад $10 млн та $800 тис. готівки.

Детективи БЕБ повідомили про підозру 11 особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчиненій у значному розмірі організованою групою осіб).

Рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, яке було придбане за кошти отримані від злочинної діяльності, в томі числі автомобілі та яхту. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Зазначається, що оперативний супровід здійснювали співробітники Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, а процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.

Теги: #контрабанда #беб #ювелірні_вироби #викриття

