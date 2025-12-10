БЕБ ліквідувало підпільний цех із виготовлення сигарет на Київщині потужністю 4 тис. пачок на добу

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили підпільний цех із масового виробництва сигарет, у фігурантів вилучено промислове обладнання та сировину на понад 2,2 млн грн, повідомила пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що у Броварському районі група осіб облаштувала на території приватного домоволодіння повноцінний виробничий цех, з потужністю промислових ліній понад 4 тисячі пачок сигарет на добу. Готову продукцію без акцизних марок продавали під виглядом відомих брендів – частину реалізовували на Київщині, частину відправляли покупцям поштою в інші регіони.

Детективи БЕБ разом з оперативниками Державної прикордонної служби провели обшуки у виробничих приміщеннях та за місцем проживання фігурантів. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 2,2 млн грн.

"БЕБ системно та послідовно протидіє тіньовому ринку підакцизних товарів. Загалом з початку року детективи БЕБ у Київській області вилучили з незаконного обігу підакцизної продукції на майже 75 млн грн", – зазначив керівник підрозділу детективів Микола Ульмер.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, підакцизних товарів). Оперативний супровід здійснюють співробітники ОКПП "Київ" Держприкордонслужби, процесуальне керівництво – Київська обласна прокуратура.