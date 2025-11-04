Керівництво інституту НАНУ з Харкова судитимуть за розтрату 5 млн грн

Фото: https://esbu.gov.ua

Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього та чинного керівників товариства та заступника керівника інституту Національної академії наук України у Харкові, повідомила пресслужба БЕБ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник керівника інституту НАН України, зловживаючи службовим становищем, документально оформив тендерні та договірні процедури із заздалегідь визначеним переможцем для постачання обладнання", - розповіли правоохоронці.

БЕБ проаналізувало вартість згаданого обладнання в Україні і встановило: на рахунки товариства-переможця було переплачено понад 5 млн грн більше порівняно з ринковою вартістю, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

БЕБ у ході обшуків вилучило тендерну документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Колишньому та чинному керівникам товариства, а також заступнику керівника інституту НАН України повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – ІФ-У).

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно згаданих осіб скеровано до суду.