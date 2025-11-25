Інтерфакс-Україна
18:52 25.11.2025

БЕБ викрило підпільні тютюнові цехи та вилучило сировини й товару на 47 млн грн

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) протягом перших двох тижнів листопада провело серію масштабних операцій з детінізації ринку підакцизних товарів, за результатами яких викрито 14 учасників незаконних схем виробництва та збуту у тютюновій сфері.

Як повідомляється у відео, що опубліковано в Телеграм-каналі органу у вівторок, загалом за цей період детективи викрили 14 учасників незаконних схем та ліквідували дві потужні лінії виробництва, вилучивши з обігу 38 тонн тютюну та 240 тис. пачок сигарет, загальна вартість вилученого сягає 47 млн грн.

Зазначається, що на Закарпатті припинено діяльність підпільного цеху, матеріали щодо якого вже передано до суду, а на Волині викрито групу, яка виготовляла сигарети на обладнанні з інтернету та збувала їх через соцмережі.

Окрім боротьби з тютюновим фальсифікатом, БЕБ ліквідувало масштабну схему виробництва рідин для електронних сигарет, вилучивши під час 11 обшуків промислові лінії та товар на 10 млн грн, а також припинило продаж вейпів через Telegram-канали у Полтаві та на Львівщині.

У паливному секторі детективи домоглися відшкодування 4,7 млн грн несплачених податків від однієї з компаній та ліквідували мережу нелегальних АЗС на Одещині, вилучивши 33 тонни пального вартістю 3,4 млн грн, водночас зупинено виробництво фальсифікованого алкоголю з вилученням продукції на 1,6 млн грн.

"Пріоритет бюро - не лише ліквідація незаконної діяльності та винесені вироки, але й збільшення надходжень до бюджету на мільйони гривень. БЕБ послідовно ламає тіньові схеми і доводить справи до суду та реальної відповідальності", - додали в органі.

Теги: #беб #викриття

