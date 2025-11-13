Інтерфакс-Україна
15:58 13.11.2025

Підпільну тютюнову фабрику викрито на Полтавщині

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виробництва сигарет і легалізації отриманих злочинним шляхом доходів, підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області, повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах. Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, а прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів.

За інформацією правоохоронців, до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.

Детективи БЕБ провели шість обшуків за місцями діяльності злочинної групи. Під час обшуків вилучили дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, верстати для обробки тютюнового листя та його подрібнення, понад 38 тонн тютюнової сировини, понад 240 тис. пачок контрафактних сигарет орієнтовною вартістю близько 20 млн грн, палети з поліграфічною продукцією для виготовлення сигарет, тютюновий папір та пакувальну плівку, марки акцизного податку України, чорнові записи, мобільні телефони, незаконно отримані грошові кошти та  апаратний гаманець для зберігання криптовалюти, а також незаконно отримані грошові кошти у різній валюті сумарно на 3,7 млн грн в еквіваленті.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції – близько 47 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.204 та ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Правоохоронці встановлюють усі обставини протиправної діяльності та осіб, причетних до організації, фінансування і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

