17:10 07.08.2025

БЕБ викрило підпільну мережу з виготовлення й продажу вейпів і вилучило обладнання та продукцію на 50 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему незаконного виготовлення та продажу електронних сигарет та рідин до них у Київській і Житомирській областях і вилучили в правопорушників обладнання і товару вартістю майже 50 млн грн, повідомила пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, в ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб організувала нелегальні виробництво та збут електронних сигарет, рідин й комплектуючих до них. Продукція виготовлялася без відповідної ліцензії та маркування. Продавали товар оптом і вроздріб через власну розгалужену мережу торгових точок у ТРЦ по всій території України, а також в мережі Інтернет. До незаконної діяльності було залучено близько 300 осіб.

БЕБ провело понад 40 одночасних обшуків у складських і офісних приміщеннях, транспортних засобах й торговельній мережі на території міста Києва, Київської та Житомирської областей.

У результаті слідчих дій вилучено понад 276 тис. од. незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет, набори для їх замішування, ароматизатори, картриджі із сумішшю для куріння, 7 ліній для незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет та компоненти: гліцерин, пропіленгліколь, ароматизатори, нікотин загальним обсягом майже 6 тис. літрів, а також пакувальні матеріали.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи), ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 

