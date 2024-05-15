Економіка

11:09 15.05.2024

Керівництво БЕБ закликає проконтролювати слідство на Львівській тютюновій фабриці - ТСК

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Керівництво БЕБ закликає проконтролювати слідство на Львівській тютюновій фабриці - ТСК

Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) з незаконного обігу тютюнових виробів Ярослав Железняк (парламентська фракція "Голос") звернувся до в. о. директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Сергія Перхуна з проханням проконтролювати перебіг слідства на Львівській тютюновій фабриці та унеможливити тиск на детективів.

"Отримав прохання від детективів БЕБ, які вже другу добу проводять надскладну операцію проти виробників нелегальних сигарет, оприлюднити інформацію про тиск та вплив на слідчі дій. Детективи скаржаться, що в.о. керівника детективів БЕБ Олександр Ткачук активно та відверто блокує ефективні слідчі дії на Львівській тютюновій фабриці", - написав він у телеграмі.

За інформацією керівника ТСК, Ткачук намагається зам'яти і приховати знайдені в селах навколо Львівської тютюнової фабрики сім ліній з виробництва сигарет. Знайдене обладнання наразі намагаються розібрати, щоб не було можливості провести експертизу і довести, що воно має стосунок до продукції, яку розповсюджує фабрика.

Железняк повідомив, що БЕБ напередодні зробило контрольні закупівлі, і сигарет типу Duty Free, і іншої продукції фабрики, однак в. о. керівника детективів БЕБ намагається унеможливити доведення зв'язку цих ліній із Львівською тютюновою фабрикою.

"Детективи кажуть, що Ткачук відверто грає в інтересах власників фабрики", - наголосив керівник ТСК.

Железняк звернувся до в.о. директора БЕБ Сергія Перхуна з проханням узяти на контроль цю ситуацію та унеможливити тиск на детективів Ткачуком.

Як повідомлялося, від початку війни щомісячні втрати надходжень від трьох підакцизних товарів до держбюджету України голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев у травні 2023 року оцінював на рівні $1 млрд.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні у травні 2023 року щодо ситуації на ринку підакцизних товарів рекомендував Державній податковій службі перевірити виробників тютюнових виробів та імпортерів щодо виробництва та обігу тютюнової сировини. Він також направив рекомендації Бюро економічної безпеки України та Національній поліції України вжити заходів щодо виявлення та припинення незаконної діяльності підприємств з випуску спирту та алкогольних напоїв.

Потім ТСК заявила про персональну відповідальність регіональних керівників правоохоронних органів за торгівлю неліцензійними сигаретами в заборонених місцях.

Теги: #львівська #тютюнова #беб #тск

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