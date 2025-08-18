Інтерфакс-Україна
Події
11:09 18.08.2025

Нацполіція в 2025р. припинила роботу 12 підпільних виробництв із виготовлення тютюнової та алкогольної продукції

Національна поліція на виконання рішень комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у рамках боротьби з тіньовим ринком підакцизної продукції у 2025 році припинила роботу дев'яти підпільних виробництв із виготовлення тютюнової продукції, трьох алкогольної продукції і виявила 114 АЗС, які працюють без ліцензії, повідомила член комітету Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") у Telegram.

За її інформацією, Нацполіція в рамках контролю обігу фальсифікованих тютюнових виробів у 2025 році провела 399 санкціонованих обшуків і виявила 79 фактів транспортування та зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку України.

Правоохоронці вилучили 1 247 577 пачок тютюнових виробів, 111,9 тонни тютюну, 3,3 тонни тютюну для кальяну, 13 691 флакон із рідинами для куріння, 323 тис. гільз-заготовок, обладнання для виробництва сигарет на загальну суму понад 410 млн грн.

Крім того, у 2025 році було виявлено та припинено діяльність девʼяти підпільних виробництв із перероблення і виготовлення тютюнової продукції (у Волинській, Одеській, Харківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях – по одному, у Київській області – чотирьох).

Співробітники Нацполіції за звітний період склали 4792 адмінпротоколи за порушення правил торгівлі тютюновими виробами і вилучили у правопорушників 195 799 пачок тютюнових виробів, 6943 електронні сигарети, 842,6 літра рідин до них та 556,6 кг тютюну.

У сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних виробів правоохоронці провели 292 санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили 54,5 тонни етилового спирту, 10,8 тонни алкогольної продукції, 4112 пляшок алкогольних напоїв без марок акцизного податку, 85 штук тетрапаків "bag in box" зі спиртовмісною речовиною, а також обладнання для виготовлення алкогольних напоїв на суму понад 260 млн грн.

Вони виявили і припинили діяльність трьох підпільних виробництв із перероблення та виготовлення алкогольної продукції (у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Київській областях – по одному), склали 3442 адмінпротоколи за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольниминапоями і вилучили у правопорушників понад 58,2 тис. літрів алкогольної продукції.

Южаніна зазначила, що під час контролю обігу пального Нацполіція перевірила 561 АЗС і встановила, що 406 з них працює за ліцензіями, а на 41 склала адмінпротоколи. Нардеп привернула увагу, що решта 114 АЗС схоже, що працюють без ліцензії.

При цьому, правоохоронці оголосили про підозру 19 особам, скерували до суду 10 обвинувальних актів, вилучили у правопорушників 120 тонн пального, чотири одиниці спеціалізованого обладнання.

Загалом за статтею 204 КК (незаконне виготовлення,зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів – ІФ-У) у 2025 році Нацполіція проводила досудове розслідування в 1237 кримінальних провадженнях, з них 461 зареєстровано у поточному році.

"До суду надіслано 296 обвинувальних актів, 190 особам повідомлено про підозру в учиненні 315 кримінальних правопорушень. Отакі цифри від Нацполіції. БЕБ також постійно повідомляє новини про викриття незаконного виробництва та торгівлі підакцизними товарами.  Усі "посилюють заходи". А тіньовий ринок підакцизки все-одно процвітає", - наголосила Южаніна і додала, що логічно виникає питання про долю вилученого товару і обладнання.

Теги: #тютюнові_вироби #пальне #алкоголь #підпільне_виробництво

