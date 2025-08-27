Україна має альтернативу пальному з Угорщини та Словаччини у разі зупинки ними експорту через удари ЗСУ по н/п "Дружба" – директор А-95

Україна має змогу замістити обсяги дизельного пального у разі припинення його поставок Угорщиною та Словаччиною після атак ЗСУ на нафтопровід "Дружба" та призупинення його роботи, вважає директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Наш аналіз показує, що ті 10% ринку дизпального, які формує словацьке пальне, ми маємо змогу замістити чотири рази – такий у нас запас по логістиці за іншими напрямками. Тобто можемо привезти з інших джерел не 10, а 40% споживання. Бо маємо профіциті залізничні, водні та автомобільні потужності", – написав Куюн у своєму Facebook в середу.

При цьому він висловив сумніви у тому, що Словаччина та Угорщина знайдуть таких же потужних покупців, як Україна. Куюн зазначив, що трейдери купують пальне для України за ринковими цінами з непоганою премією, бо наш ринок досить преміальний.

Водночас він припустив, що через відсутність постачання російської нафти цим країнам "зникне оверзнижка, яку кремль надає своїм європейським агентам для блокування нашого руху в ЄС, НАТО та особливо питань військової допомоги".

За його словами, постачання нафти на нафтопереробні заводи Угорщини та Словаччини за ринковими цінами призведе до підвищення собівартості та ціни нафтопродуктів, що врешті погіршить політичну ситуацію у країнах для чинної влади.

Куюн також підкреслив, що основний потік нафти "Дружбою" йде на балтійську трубопровідну систему – один з найпотужніших каналів російського нафтового експорту.

"І це дуже потужний удар по економіці агресора", – наголосив директор А-95.

Як повідомлялося, 24 серпня міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар в ефірі програми Politika 24 на телеканалі JOJ заявив, що атаки української армії на нафтопровід "Дружба" суперечать національним інтересам Словаччини і не приносять користі самій Україні. За його словами, словацький нафтопереробний завод Slovnaft постачає приблизно 10% дизельного пального для України.

Кількома днями пізніше західні ЗМІ з посиланням на генерального директора угорської нафтогазової компанії MOL Жолта Хернаді прогнозували, що постачання нафти з РФ до Угорщини і Словаччини нафтопроводом "Дружба" можуть відновитися 27 або 28 серпня.

Проте, як він припустив, нафтопровід не працюватиме на повну потужність. Якщо ж MOL доведеться вдатися до стратегічних запасів, це відповідно призведе до припинення експорту нафтопродуктів, що також торкнеться й України.

Він висловив невпевненість, що в разі повного припинення постачання нафти "Дружбою" MOL зможе повною мірою забезпечити свої підприємства нафтою з альтернативних джерел.

Минулої п'ятниці глава угорського МЗС Петер Сіярто повідомляв, що нафтопровід "Дружба" зазнав атаки ЗСУ "втретє за короткий проміжок часу".

18 серпня удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська обл., РФ) зупинив роботу нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії, на невизначений термін.