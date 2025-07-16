Інтерфакс-Україна
Події
14:41 16.07.2025

БЕБ викрило підпільне виробництво кави в Київській області, вилучило в злочинців елітний автопарк

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БЕБ викрило підпільне виробництво кави в Київській області, вилучило в злочинців елітний автопарк
Фото: https://esbu.gov.ua/

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області повідомили про підозру організатору та п'ятьом його спільникам, які налагодили підпільне виготовлення кави та її продаж під виглядом продукції відомих світових брендів, повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрювані, не маючи жодних договорів, ліцензій чи інших дозвільних документів на використання торговельних марок, організували масштабне виробництво фальсифікованої кави у складських приміщеннях в області. Підроблену продукцію виготовляли та збували під виглядом оригінальної — оптом і вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Крім того, підозрювані легалізували понад 100 млн грн доходів, отриманих від протиправної діяльності.

Під час слідчих дій було вилучено обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, поліграфічне обладнання, готову продукцію, готівку, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність. Крім того, вилучено 11 елітних транспортних засобів, серед яких автомобілі марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, Chevrolet Corvette та ін.

Організатору та п'ятьом його спільникам повідомлено про підозру ч. 3 ст. 229 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

БЕБ нагадало, що раніше детективи спільно з оперативниками Кіберполіції вже проводили обшуки на одному з виробництв згадуваної мережі. Тоді було вилучено майно, в тому числі обладнання та готову продукцію вартістю понад 20 млн грн. Втім ухвалою суду частину вилученого було повернуто власникам, що дало змогу підозрюваним відновити незаконну діяльність.

Досудове розслідування триває.

Теги: #беб #підпільне_виробництво #київська_область

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