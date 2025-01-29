Правоохоронці ліквідували підпільну тютюнову фабрику в Чернівецькій області, вилучили майно на 15 млн грн

Національна поліція України ліквідувала масштабну підпільну тютюнову фабрику в Чернівецькій області та вилучила майно на 15 млн грн, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, до функціонування підпільної тютюнової фабрики були причетні громадяни України та іноземці. Її потужності давали можливість виготовляти понад 50 тис. цигарок на добу.

За даними правоохоронців, фабрика розташована на території Чернівецького району. Нежитлове приміщення обладнано промисловою виробничою лінією, а виробництво забезпечували сировиною, поліграфією, фільтрами тощо. Для маскування споживання значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової ліні організатори встановили дизельну підстанцію.

Збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій Україні через роздрібну торговельну мережу, телеграм-канали, відправляли через поштових операторів. На пачки з цигарками наклеювали марки акцизного податку України невідомого походження.

За результатами вжитих заходів оперативники ДСР Нацполіції та детективи БЕБ вилучили продукції та майна на суму понад 15 млн грн. Серед вилученого - лінія повного циклу для виробництва тютюнових виробів, 70 тис. пачок цигарок і понад 1600 кг тютюну, понад 1 млн марок акцизного податку для тютюнових виробів іноземної країни з ознаками підробки, 153 короби з поліграфічною продукцією понад 100 рулонів із матеріалом для виготовлення та пакування цигарок тощо.

Правоохоронці наразі повідомляють причетних осіб про підозру. Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.