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06:31 04.03.2025

"Філіп Морріс в Україні" вивела на планову потужність нову фабрику у Львівській області

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Компанія "Філіп Морріс в Україні" вивела на планову потужність нову фабрику у Львівські області, яку було запущено у травні 2024 року, повідомиляється в пресрелізі компанії.

"З січня цього року наша фабрика вийшла на повну потужність. Це означає, що ми можемо повністю забезпечувати український ринок власною продукцією. Також віл початку 2025 року ми повністю завершили контракт з компанією-партнером в Україні, котра понад два роки виробляла продукцію під нашими брендами. Вдячні колегам за співпрацю, адже завдяки цьому партнерству ми змогли зберегти виробництво в Україні та продовжували платити тут податки", – прокоментував генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

У компанії нагадали, що Philip Morris (PMI) інвестувала $30 млн у запуск львівської фабрики, де встановлено п'ять виробничих ліній, які вже введено в експлуатацію. Їхня планова потужність - 10 млрд шт. сигарет на рік. На підприємстві створено 250 робочих місць, на які вже повністю релоковано працівників із харківського підприємства компанії.

За словами Барабаша, інвестиції компанії в Україні не обмежуються лише фабрикою. У 2025 році PMI планує додатково інвестувати 60 млн грн у повноцінне велике укриття на території фабрики, щоб люди могли перебувати там у комфорті та безпеці. Роботи з його облаштування вже розпочалися. Завершити будівництво планують до травня 2025 року.

Окрім того, компанія допомогла модернізувати за приблизно 1,3 млн грн наявне укриття на території Львівської міської територіальної громади.

Philip Morris була виділена з Altria в 2008 році і входить до найбільших світових виробників тютюнових виробів. Виторг компанії за 2023 рік зріс на 10,7% порівняно з 2022 роком – до $35,2 млрд. У звіті вказувалося, що на частку України припало приблизно 2% загальних продажів у натуральному вираженні та 1% у грошовому.

У 2022 році PMI через війну скоротила відвантаження на українському ринку на 30,1% - до 11,07 млрд сигарет і тютюнових стиків, однак у 2023-му їй вдалося збільшити відвантаження готової продукції на 8,4%, у тому числі в четвертому кварталі - на 14,9%. Компанія у жовтні 2023 року повідомила про відновлення своєї частки на українському ринку до 24%. 2024 року показники України було виключено з квартальних звітів PMI.

Крім сигарет, PMI розробляє та виробляє бездимні продукти – тютюнові вироби електричного нагріву (ТІЕН), нікотинвмісні POD-системи, а також продукти з нікотином для перорального прийому. Продажі від бездимної продукції забезпечили 39% загального чистого доходу PMI у першому кварталі 2024 року та 38% – у третьому кварталі.

Компанія "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $750 млн. Від початку повномасштабного вторгнення виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Теги: #морріс #львів #фабрика #філіп #обл

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