Події

18:33 10.06.2024

На Київщині знешкоджено підпільне виробництво сигарет потужністю до 40 тис. пачок за добу

1 хв читати
На Київщині знешкоджено підпільне виробництво сигарет потужністю до 40 тис. пачок за добу

Правоохоронці знешкодили підпільне виробництво сигарет у м. Броварах Київської області, його потужності давали змогу виготовляти 40 тис. пачок за добу, повідомляє Національна поліція.

"Цех знаходився на території промислових баз в Броварах. Виготовлену продукцію організатори реалізовували по всій Україні як з підробленими марками акцизного податку, так і без них", - ідеться в повідомленні на сайті Національної поліції в понеділок.

Повідомляється, що до організації цього нелегального виробництва причетні жителі столичного регіону та Івано-Франківської області. Вони налагодили повний цикл виготовлення тютюнової продукції.

"Для цього одне з приміщень, що знаходиться на території промзони у Броварах, обладнали виробничою лінією, завезли сировину, тару для пакування тощо. Лише вартість обладнання сягає понад мільйон гривень. З метою приховування своєї діяльності фігуранти використовували засоби конспірації. Готову продукцію збували по всій території України поштою, замовлення приймали через телеграм-канал", - повідомляють подробиці справи у пресслужбі Нацполіції.

7 червня поліцейські здійснили санкціоновані обшуки на місцях виробництва та проживання фігурантів, унаслідок яких було вилучено: лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів; майже 700 кг подрібненого тютюну; 1,335 тис. одиниць цигарок насипом; 2,166 тис. коробок для фасування тютюнових виробів; рулони паперу для виготовлення цигарок. Загальна вартість вилученого сягає 2 млн грн.

Теги: #цигарки #підпільні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 29.11.2023
У Рені ліквідували канал контрабанди сигарет з Пакистану, вилучено 400 тис. пачок

У Рені ліквідували канал контрабанди сигарет з Пакистану, вилучено 400 тис. пачок

10:54 23.10.2023
СБУ знешкодила підпілля російської ФСБ, яке коригувало удари по Херсону

СБУ знешкодила підпілля російської ФСБ, яке коригувало удари по Херсону

15:47 04.09.2023
Закон про продаж сигарет у duty-free набуде чинності з 1 жовтня через зволікання з його публікацією

Закон про продаж сигарет у duty-free набуде чинності з 1 жовтня через зволікання з його публікацією

15:47 31.03.2023
"РОШЕН" закликає розслідувати інформацію про спроби контрабанди цигарок у машинах для кондитерських виробів сторонніх перевізників

"РОШЕН" закликає розслідувати інформацію про спроби контрабанди цигарок у машинах для кондитерських виробів сторонніх перевізників

10:53 07.03.2023
Виявлено 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки під час обшуку тютюнової фабрики на Львівщині - Гетманцев

Виявлено 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки під час обшуку тютюнової фабрики на Львівщині - Гетманцев

13:53 01.03.2023
БЕБ вилучило понад 330 тис. пачок контрафактних цигарок вартістю 18 млн грн

БЕБ вилучило понад 330 тис. пачок контрафактних цигарок вартістю 18 млн грн

16:42 02.11.2022
Частка нелегальних цигарок в Україні в серпні зросла до рекордних за часи незалежності 21,9%

Частка нелегальних цигарок в Україні в серпні зросла до рекордних за часи незалежності 21,9%

16:55 24.11.2021
У Миколаєві припинили діяльність мережі підпільних АЗС

У Миколаєві припинили діяльність мережі підпільних АЗС

14:56 21.11.2020
На кордоні з Білоруссю затримали партію контрабандних цигарок вартістю 10 млн грн

На кордоні з Білоруссю затримали партію контрабандних цигарок вартістю 10 млн грн

13:02 30.05.2020
У прикордонному районі на Харківщині знайдено склад із російськими цигарками на суму понад 1,2 млн. грн

У прикордонному районі на Харківщині знайдено склад із російськими цигарками на суму понад 1,2 млн. грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок діятимуть із 14:00 до 19:00 - "Укренерго"

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди

Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

У селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, їх присутності наразі там немає - Зеленський

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

ОСТАННЄ

Через Резерв+ оновили свої дані 1 млн 480 тис. військовозобов'язаних, серед них 220 тис. жінок - Міноборони України

У Харкові тимчасово відселяють людей, щоб знешкодити ворожий боєприпас, що не розірвався

У Миргородському районі одна людина постраждала після ракетної атаки РФ

У Харкові з-під завалів витягли ще одного постраждалого, їхня загальна кількість сягнула семи

Авіаційна служба Малаві втратила контакт із літаком, на якому летів віцепрезидент країни та особи, котрі його супроводжували

МВС спростувало повідомлення про винагороду за допомогу у виявленні осіб, які ухиляються від мобілізації

У Запорізькій області внаслідок атаки КАБами постраждали троє місцевих жителів

Харківська міська рада та Фонд Фостера проводять міжнародний архітектурний конкурс модернізації типового панельного житла

Російський літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії - Міноборони

На харківському напрямку штурмова активність ворога впала, на куп'янському напрямку ситуація більш складна - Волошин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА