На Київщині знешкоджено підпільне виробництво сигарет потужністю до 40 тис. пачок за добу

Правоохоронці знешкодили підпільне виробництво сигарет у м. Броварах Київської області, його потужності давали змогу виготовляти 40 тис. пачок за добу, повідомляє Національна поліція.

"Цех знаходився на території промислових баз в Броварах. Виготовлену продукцію організатори реалізовували по всій Україні як з підробленими марками акцизного податку, так і без них", - ідеться в повідомленні на сайті Національної поліції в понеділок.

Повідомляється, що до організації цього нелегального виробництва причетні жителі столичного регіону та Івано-Франківської області. Вони налагодили повний цикл виготовлення тютюнової продукції.

"Для цього одне з приміщень, що знаходиться на території промзони у Броварах, обладнали виробничою лінією, завезли сировину, тару для пакування тощо. Лише вартість обладнання сягає понад мільйон гривень. З метою приховування своєї діяльності фігуранти використовували засоби конспірації. Готову продукцію збували по всій території України поштою, замовлення приймали через телеграм-канал", - повідомляють подробиці справи у пресслужбі Нацполіції.

7 червня поліцейські здійснили санкціоновані обшуки на місцях виробництва та проживання фігурантів, унаслідок яких було вилучено: лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів; майже 700 кг подрібненого тютюну; 1,335 тис. одиниць цигарок насипом; 2,166 тис. коробок для фасування тютюнових виробів; рулони паперу для виготовлення цигарок. Загальна вартість вилученого сягає 2 млн грн.