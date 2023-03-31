Економіка

15:47 31.03.2023

"РОШЕН" закликає розслідувати інформацію про спроби контрабанди цигарок у машинах для кондитерських виробів

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"РОШЕН" закликає розслідувати інформацію про спроби контрабанди цигарок у машинах для кондитерських виробів

Корпорація "РОШЕН" звернулася до правоохоронних органів із вимогою розслідувати поширену інформацію про перевізників, які намагалися в машинах, орендованих для перевезення кондитерських виробів, вивозити контрабандні цигарки.

"Корпорація "РОШЕН" є лідером харчової промисловості України, одним із найбільших платників податків, який забезпечує значні валютні надходження до державного бюджету. Для компанії власна репутація та репутація нашої держави є головним пріоритетом. Корпорація "РОШЕН" звернулася до правоохоронних органів із вимогою провести неупереджене й об'єктивне розслідування поширеної інформації щодо недоброчесних перевізників, які намагалися в транспортних засобах, орендованих для експорту кондитерської продукції, вивозити контрабандні цигарки в одну з країн ЄС", - ідеться в заяві компанії, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".

"Корпорація "РОШЕН" укладає угоди з приватними перевізниками для експорту продукції за кордон. Як нам стало відомо, один із таких недоброчесних перевізників завантажив як мінімум у дві машини кондитерську продукцію, але перевантажив її і нелегально завантажив цигарки, які намагалися вивезти за підробленими накладними. "РОШЕН" розцінює ці дії перевізника як спробу замовної акції, мета якої - дискредитувати прозоре і конкурентне виробництво, підрив ділової репутації", - ідеться в тексті.

Компанія зазначає, що договори на логістичні послуги з цим перевізником розірвано. "Закликаємо ЗМІ не тиражувати брехню. Оскільки розслідування з'явилося на ресурсах, пов'язаних з олігархом Коломойським, не виключаємо, що ця публікація має політичне забарвлення", - ідеться в заяві.

"РОШЕН" ніколи не використовував і не використовує у своїй діяльності сірих і незаконних схем, тому розглядає цей інцидент як сплановану провокацію, спрямовану на дискредитацію компанії. Корпорація "РОШЕН" закликає правоохоронні органи з'ясувати правду та повідомити про результати розслідування і компанію, і суспільство", - заявляє компанія.

Теги: #контрабанда #рошен #цигарки

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