Суд у РФ вирішив стягнути на користь держави акції липецької фабрики "Рошен" і заборонити в Росії діяльність Порошенка

Жовтневий районний суд російського Липецька задовольнив вимоги заступника генерального прокурора про стягнення на користь держави акцій АТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен", повідомила об'єднана пресслужба судової системи Липецької області в понеділок.

Згідно з релізом, суд вирішив стягнути в дохід РФ акції АТ "Липецька кондитерська фабрика "Рошен", а також частки у статутному капіталі ТОВ "Рошен": 94,9976%, яка належить українській "Центрально-Європейській кондитерській компанії" (ЦЄКК), і 5%, що належить Олегу Казакову.

Крім того, суд вирішив заборонити на території Росії діяльність попереднього президента України, депутата Верховної Ради Петра Порошенка, його сина і бенефіціара Олексія Порошенка та Казакова.

"Рішення суду в адміністративній справі підлягає негайному виконанню. Може бути оскаржене в апеляційному порядку до Липецького обласного суду у встановлені законом строки", - йдеться в повідомленні.

Корпорація Roshen у квітні 2015 року заявила про арешт майна липецької кондитерської фабрики загальною вартістю 2 млрд руб. СКР тоді повідомляв про порушення кримінальної справи за фактом нібито шахрайського розкрадання 180 млн руб. шляхом незаконного відшкодування з бюджету Росії податку на додану вартість "Липецькій кондитерській фабриці "Рошен" за операціями 2012 року. На фабриці, а також в офісах будівельної фірми НВФ "Металімпрес" у Нижньому Новгороді відбулися обшуки.

Підприємство було законсервовано у 2017 році. Виробництво на ньому зупинено.