Держмитслужба виявила контрабанду цигарок до Польщі серед залізняку

Митники на залізничній станції "Ізов" виявили у різних поїздах тисячі прихованих від митного контролю пачок цигарок Marshal та Compliment без марок акцизного податку, повідомляє відомство у понеділок.

"Контрабанду сховали серед тонн залізняку, що прямувала до Польщі у складі єдиного вантажу від того ж відправника з Кривого Рогу. Загалом виявлено 500 блоків або 5 тисяч пачок цигарок", – вказується в релізі.

Згідно з ним, повідомлення про правопорушення, що містять ознаки злочину, направлені правоохоронцям із попередньою кваліфікацією ст.204 Кримінального Кодексу України (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі приймається рішення про відкриття кримінального провадження.