Закон про продаж сигарет у duty-free набуде чинності з 1 жовтня через зволікання з його публікацією

Заборона на продаж цигарок і алкоголю в duty-free набуде чинності не 1 вересня, а 1 жовтня через затримку з публікацією завізованого президентом України відповідного закону в парламентській газеті "Голос України", повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) з незаконного обігу тютюнових виробів Ярослав Железняк (парламентська фракція "Голос").

"Трохи детективної історії щодо закриття схеми за сигаретами duty-free. Нагадаю: там схема на кілька мільярдів, і ми закривали її законом №9315. І він набуває чинності "з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування", - написав він у телеграмі в понеділок.

Депутат нагадав, що Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 10 серпня 2023 року, прискорювала його підписання і, нарешті, 30 серпня документ завізував глава держави.

"Мали одразу опублікувати, але магія! - і на публікацію "Голосом України" його дали тільки 2 вересня. Тобто він набуде чинності не з 1 вересня, а тільки з 1 жовтня", - пояснив Железняк і додав: "Така затримка виграла для схемників цілий місяць і ... десятки мільйонів (гривень - ІФ-У)".

Як повідомлялося, законопроєкт №9315 забороняє на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні поміщення у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них товарів за товарними позиціями 2401–2404 згідно з УКТ ЗЕД.

У травні 2023 року тимчасова слідча комісії (ТСК) Верховної Ради щодо незаконного обігу тютюнових виробів виявила схему duty-free. У 2021 році було 48 магазинів безмитної торгівлі, а після початку війни їх залишилося тільки 15. Хоча виїзд за кордон для великої кількості громадян закрито, 2022 року було реалізовано 20 млн пачок сигарет, а роком раніше - 27 млн пачок.

Під час розслідування ТСК з'ясувалося, що в наземних пунктах пропуску на один чек купують у середньому 30-35 пачок цигарок, а на інших - лише п'ять-сім за допустимих під час перетину кордону лише двох пачок на одну людину. Кількість вироблених сигарет duty free і проданих також відрізняється на сотні тисяч пачок.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оцінює щомісячні втрати надходжень до держбюджету від трьох підакцизних товарів на рівні $1 млрд.

Очолюваний ним комітет на засіданні щодо ситуації на ринку підакцизних товарів у травні 2023 року рекомендував Державній податковій службі здійснити перевірки виробників тютюнових виробів та імпортерів із питань виробництва та обігу тютюнової сировини. Він також направив рекомендації Бюро економічної безпеки та Національній поліції щодо заходів із виявлення та припинення незаконної діяльності заводів з виробництва спирту та виробників алкогольних напоїв.

На черговому засіданні в червні ТСК і Нацполіція домовилися запровадити персональну відповідальність керівників регіональних правоохоронних органів за нелегальний продаж сигарет.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/5032