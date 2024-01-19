Кабмін обмежив продаж тютюнових виробів й алкоголю в duty-free

Кабінет Міністрів на час дії воєнного стану обмежив продаж тютюнових виробів й алкогольних напоїв у магазинах безмитної торгівлі (duty-free) для ліквідації схеми ухилення від сплати податків під час їх реалізації в цих точках продажу, повідомляють на сайті Міністерства фінансів.

"Урядовим рішенням передбачено запровадження на час дії воєнного стану ефективного контролю за дотриманням обмежень з реалізації магазинами duty-free тютюнових виробів та алкогольних напоїв одній особі протягом доби (орієнтовно дві пачки іноземних цигарок та два літри алкоголю)", - зазначено в повідомленні.

Ухваленою постановою в країні також затверджено Порядок обміну інформацією між Державною прикордонною службою, Державною податковою службою, Державною митною службою та магазинами duty-free для ідентифікації покупців алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Мінфін розробив проєкт постанови для реалізації змін в українському законодавстві, що набули чинності 1 жовтня 2023 року, якими, зокрема, передбачено заборону на час дії воєнного стану продажу в магазинах безмитної торгівлі тютюнових виробів й алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, а також обмеження щодо продажу таких товарів іноземного виробництва.

У Мінфіні нагадали, що народні депутати ініціювали ці зміни для протидії нелегальному обігу підакцизних товарів на внутрішньому ринку, значну частину яких становили товари, призначені для продажу в магазинах duty-free або для експорту.