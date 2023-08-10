Економіка

13:26 10.08.2023

Рада ухвалила у 2-му читанні законопроєкт про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у duty free

2 хв читати
Рада ухвалила у 2-му читанні законопроєкт про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у duty free

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у duty-free.

Відповідний законопроєкт №9315 підтримали 276 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

"Закон про заборону схеми щодо сигарет і алкоголю в дьюті-фрі ухвалено! Це +5-7 млрд на рік у бюджет", - написав він, при цьому додавши, що документ не підтримали фракції "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав, що законопроєкт №9315 передбачає внесення змін до Митного кодексу України та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів.

"Законопроєкт розроблено для руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі", - зазначив він у телеграм-каналі.

Запропоновано на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні заборонити розташовувати в митному режимі безмитної торгівлі та продажу (постачання) магазини безмитної торгівлі, а також розміщення в них товарів за товарними позиціями 2401-2404, згідно з УКТ ЗЕД.

У травні 2023 року тимчасова слідча комісії (ТСК) Верховної Ради щодо незаконного обігу тютюнових виробів виявила схему duty-free. У 2021 році було 48 магазинів безмитної торгівлі, а після початку війни їх залишилося лише 15. Хоча виїзд за кордон для великої кількості громадян закрито, 2022 року було реалізовано 20 млн пачок сигарет, а роком раніше - 27 млн пачок.

Під час розслідування ТСК з'ясувалося, що в наземних пунктах пропуску на один чек купують у середньому 30-35 пачок цигарок, а на інших - лише 5-7 за допустимих під час перетину кордону лише двох пачок на одну людину. Кількість вироблених сигарет duty-free і проданих також відрізняється на сотні тисяч пачок.

Гетманцев оцінює щомісячні втрати для держбюджету від трьох підакцизних товарів на рівні $1 млрд.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні щодо ситуації на ринку підакцизних товарів у травні 2023 року рекомендував Державній податковій службі провести перевірки виробників тютюнових виробів та імпортерів із питань виробництва та обігу тютюнової сировини. Він також направив рекомендації Бюро економічної безпеки та Національній поліції щодо заходів із виявлення та припинення: незаконної діяльності заводів з виробництва спирту та виробників алкогольних напоїв.

На черговому засіданні в червні ТСК і Нацполіція домовилися запровадити персональну відповідальність керівників регіональних правоохоронних органів за нелегальний продаж сигарет. 

Теги: #алкоголь #duty_free #заборона #сигарети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:23 09.08.2023
Експрем'єру Пакистану Хану на п'ять років заборонили займатися політикою

Експрем'єру Пакистану Хану на п'ять років заборонили займатися політикою

15:54 06.08.2023
Пропозиція про заборону виїзду чоловікам за кордон після війни не є позицією МВС - заява

Пропозиція про заборону виїзду чоловікам за кордон після війни не є позицією МВС - заява

19:00 28.07.2023
Польща продовжить заборону на українську агропродукцію після 15 вересня

Польща продовжить заборону на українську агропродукцію після 15 вересня

05:25 28.07.2023
Mastercard вимагає заборонити придбання каннабісу за допомогою своїх карток

Mastercard вимагає заборонити придбання каннабісу за допомогою своїх карток

12:42 27.07.2023
БЕБ за пів року вилучило контрафактний алкоголь на 650 млн грн

БЕБ за пів року вилучило контрафактний алкоголь на 650 млн грн

15:25 14.07.2023
Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої

Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої

19:23 13.07.2023
Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

Київрада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту

19:52 06.07.2023
Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою заборонити імпорт української малини

Польща звернулася до Європейської комісії з вимогою заборонити імпорт української малини

17:25 29.06.2023
Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

Чехія заборонила спортсменам і командам, які представляють РФ, брати участь у місцевих змаганнях

15:16 28.06.2023
Литва заборонила на рік транзит територією країни низки товарів подвійного призначення

Литва заборонила на рік транзит територією країни низки товарів подвійного призначення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору

ОСТАННЄ

Верховна Рада повернула оподаткування GGR для онлайн-казино - Гетманцев

УЗ почала лімітувати завантаження вантажів у напрямку окремих одержувачів у порту "Ізмаїл"

У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн для відновлення житла

EU4Business виділив EUR3 млн грантів мікробізнесу через Приват, Ощад і банк "Львів"

Польща і Литва можуть закрити залізничні вантажоперевезення з Білоруссю

Середня ціна на первинному ринку житла Києва знизилася на 4% у першому півріччі 2023 р. - дослідження

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

Верховна Рада спростила роботу малих виноробів

Координаційна платформа при ОП відкрита для будь-якого бізнесу і через 20-40 кейсів розпочне законодавчі зміни - заступник голови ОП Шурма

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА