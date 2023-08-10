Рада ухвалила у 2-му читанні законопроєкт про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у duty free

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про заборону торгівлі цигарками та алкоголем у duty-free.

Відповідний законопроєкт №9315 підтримали 276 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

"Закон про заборону схеми щодо сигарет і алкоголю в дьюті-фрі ухвалено! Це +5-7 млрд на рік у бюджет", - написав він, при цьому додавши, що документ не підтримали фракції "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав, що законопроєкт №9315 передбачає внесення змін до Митного кодексу України та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів.

"Законопроєкт розроблено для руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі", - зазначив він у телеграм-каналі.

Запропоновано на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні заборонити розташовувати в митному режимі безмитної торгівлі та продажу (постачання) магазини безмитної торгівлі, а також розміщення в них товарів за товарними позиціями 2401-2404, згідно з УКТ ЗЕД.

У травні 2023 року тимчасова слідча комісії (ТСК) Верховної Ради щодо незаконного обігу тютюнових виробів виявила схему duty-free. У 2021 році було 48 магазинів безмитної торгівлі, а після початку війни їх залишилося лише 15. Хоча виїзд за кордон для великої кількості громадян закрито, 2022 року було реалізовано 20 млн пачок сигарет, а роком раніше - 27 млн пачок.

Під час розслідування ТСК з'ясувалося, що в наземних пунктах пропуску на один чек купують у середньому 30-35 пачок цигарок, а на інших - лише 5-7 за допустимих під час перетину кордону лише двох пачок на одну людину. Кількість вироблених сигарет duty-free і проданих також відрізняється на сотні тисяч пачок.

Гетманцев оцінює щомісячні втрати для держбюджету від трьох підакцизних товарів на рівні $1 млрд.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні щодо ситуації на ринку підакцизних товарів у травні 2023 року рекомендував Державній податковій службі провести перевірки виробників тютюнових виробів та імпортерів із питань виробництва та обігу тютюнової сировини. Він також направив рекомендації Бюро економічної безпеки та Національній поліції щодо заходів із виявлення та припинення: незаконної діяльності заводів з виробництва спирту та виробників алкогольних напоїв.

На черговому засіданні в червні ТСК і Нацполіція домовилися запровадити персональну відповідальність керівників регіональних правоохоронних органів за нелегальний продаж сигарет.