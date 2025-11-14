Інтерфакс-Україна
Події
21:56 14.11.2025

У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону виїзду за кордон порушникам правил військового обліку - нардеп

Народні депутати пропонують Верховній Раді заборонити виїзд за кордон порушникам правил військового обліку, повідомила член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни – це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроєкт №14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам (ухилянтам) правил військового обліку, які не оновили вчасно свої дані, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання згідно з ухваленим парламентом законопроєктом №13335", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами народної депутатки, законопроєкт про внесення змін до ст. 6 закону "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" пропонує встановити тимчасове обмеження на виїзд за межі території України на період правового режиму воєнного стану та мобілізації лише для осіб, які порушили закон про військовий облік і отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення. Фріз пояснила, що такі громадяни після усунення порушень і маючи бронювання, можуть виїхати за кордон без встановлення чітких запобіжників.

Вона також зазначила, що заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності, які гарантовані державою на період бронювання.

"Нагадаю, що Міністерство оборони також було проти впровадження інструменту пільгового бронювання для порушників військового обліку, але більшість у парламенті не дослухалися до нашої позиції та позиції міністерства. І сьогодні маємо ризик створення нової "схеми", - наголосила народна депутатка.

Фріз підкреслила, що законопроєкт не пропонує скасування можливості пільгового бронювання для тих, хто порушив правила військового обліку чи повного обмеження права на виїзд за кордон для заброньованих працівників критичних підприємств. На думку народної депутатки, ухвалення закону лише гарантує, що його впровадження на практиці не стане легалізованою схемою для виїзду за кордон через відпустки або відрядження під час бронювання.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, серед авторів законопроєкту також члени парламентського комітету з питань нацбезпеки Юрій Мисягін (фракція "Слуга народу"), Роман Костенко ("Голос"). Текст законопроєкту на сайті парламенту поки не оприлюднений.

Як повідомлялось,ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом закон (реєстр. №13335) про внесення змін до деяких законів щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану запроваджує тимчасове бронювання на 45 днів військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу. Згідно з законом, такому бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, у яких відсутній або неналежно оформлений військово-обліковий документ, або які не перебувають на військовому обліку, або не уточнили персональні дані.

Теги: #виїзд #рада #законопроєкт #заборона

