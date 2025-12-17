20:30 17.12.2025
Зеленський підписав закон, який забезпечує відкритість парламентських комітетів
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації" (№ 4212-IX).
Відповідна позначка з’явилася у картці законопроекту на сайті Верховної Ради.
Документ, прийнятий Верховною Радою 14 січня, передбачає відкритість роботи парламентських комітетів: гласність їхніх засідань, пряму трансляцію та відеозапис відкритих засідань, доступ до протоколів і стенограм.
Крім того, закон гарантує прозорість роботи місцевих рад і забезпечує громадянам доступ до інформації про їхню діяльність.