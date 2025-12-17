Інтерфакс-Україна
Події
20:30 17.12.2025

Зеленський підписав закон, який забезпечує відкритість парламентських комітетів

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ до інформації" (№ 4212-IX).

Відповідна позначка з’явилася у картці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Документ, прийнятий Верховною Радою 14 січня, передбачає відкритість роботи парламентських комітетів: гласність їхніх засідань, пряму трансляцію та відеозапис відкритих засідань, доступ до протоколів і стенограм.

Крім того, закон гарантує прозорість роботи місцевих рад і забезпечує громадянам доступ до інформації про їхню діяльність.

 

Теги: #комітети #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 17.12.2025
Рада закликала УЄФА заборонити участь білоруських команд у міжнародних змаганнях

Рада закликала УЄФА заборонити участь білоруських команд у міжнародних змаганнях

18:52 16.12.2025
Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

18:25 16.12.2025
Рада планує запровадити системну підготовку громадян до національного спротиву

Рада планує запровадити системну підготовку громадян до національного спротиву

14:43 16.12.2025
Рада надала право центрам рекрутингу ЗСУ вести реєстр призовників

Рада надала право центрам рекрутингу ЗСУ вести реєстр призовників

22:44 15.12.2025
Раді рекомендують ухвалити закон про Кіберсили ЗСУ – нардеп

Раді рекомендують ухвалити закон про Кіберсили ЗСУ – нардеп

10:14 13.11.2025
Міністри та урядовці країн-партнерів просять МПК надати роз'яснення щодо наслідків повернення НПК Росії та Білорусі

Міністри та урядовці країн-партнерів просять МПК надати роз'яснення щодо наслідків повернення НПК Росії та Білорусі

20:11 10.11.2025
Комітети Ради ініціюють аудит вітроенергетики на Закарпатті на відповідність екологічним вимогам - Климпуш-Цинцадзе

Комітети Ради ініціюють аудит вітроенергетики на Закарпатті на відповідність екологічним вимогам - Климпуш-Цинцадзе

19:03 28.08.2025
Комітет нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити закон "Про військового омбудсмана"

Комітет нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити закон "Про військового омбудсмана"

10:14 31.07.2025
Кабмін утворив 4 урядові комітети

Кабмін утворив 4 урядові комітети

19:33 14.01.2025
ВР ухвалила закон, що зобов'язує транслювати відкриті засідання комітетів онлайн і публікувати записи

ВР ухвалила закон, що зобов'язує транслювати відкриті засідання комітетів онлайн і публікувати записи

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Заяви РФ щодо продовження війни у 2026 р. потребують сміливості наших партнерів

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

США та РФ на вихідних в Маямі обговорять шляхи припинення війни в Україні - ЗМІ

У Франції за запитом ДБР провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

Україна виконала норматив призначення суддів за програмою Ukraine Facility

Свириденко анонсувала оновлення подання заяв до Реєстру збитків через Дію

Кабмін схвалив законопроєкти щодо приєднання України до SEPA – Мінфін

Уже 32 постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя

Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

Мерц підтвердив намір використати заморожені російські активи для фінансування ЗСУ

Європарламент проголосував за "військовий Шенген"

Дунайська комісія ухвалила рішення щодо реєстру збитків від агресії РФ на Нижньому Дунаї – віцепрем’єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА