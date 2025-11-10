Комітети Ради ініціюють аудит вітроенергетики на Закарпатті на відповідність екологічним вимогам - Климпуш-Цинцадзе

Парламентські комітети з питань європейської інтеграції та екологічної політики готують рекомендації профільним міністерствам щодо необхідності проведення аналізу стану реалізації проєктів у сфері вітроенергетики в Закарпатській області щодо відповідності екологічним вимогам, повідомила голова євроінтеграційного комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Насамперед, ми звернули увагу органів державної влади та органів місцевого самоврядування на необхідність дотримання вимог чинного законодавства у сфері будівництва та проведення стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля при плануванні, погодженні та реалізації проєктів будівництва вітрових електростанцій. На важливість врахування принципів законності та об’єктивності, публічності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді та довгострокового прогнозування", - розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" Климпуш-Цинцадзе за результатами спільного виїзного засідання комітетів в Ужгороді щодо будівництва вітрової генерації в Карпатах.

За словами Климпуш-Цинцадзе, комітети ухвалили рішення за основу - рекомендувати Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством енергетики, Міністерством розвитку громад та територій, Закарпатською обласною державною адміністрацією та представниками відповідних громад і громадянського суспільства провести аналіз стану реалізації діючих та запланованих проєктів у сфері вітроенергетики в Закарпатській області на предмет їхньої відповідності екологічним вимогам чинного законодавства.

Вона підкреслила, що це рішення ухвалено за основу, адже потрібні конкретні дії. "Очевидно, ми врахуємо всі деталі, які побачили на місці – в горах, і які почули під час дискусії на спільному засіданні комітетів. Уже на основі цього додаткового матеріалу буде рішення комітетів з детальними задачами й для урядових структур, і для регіональної влади. Виконання цих завдань, звісно, контролюватимемо й інформуватимемо про все суспільство", - зазначила народна депутатка.

Климпуш-Цинцадзе, також звернула увагу, що у кожній країні ЄС існує детальна мапа територій, на яких допускається зведення вітрових електростанцій і на яких не допускається.

"Підготувати таку карту має уряд. Така мапа зняла би купу проблем. І з неї треба було починати. Згаяно вже багато часу, але краще пізно, ніж ніколи. Це можна зробити, подавши відповідний урядовий законопроєкт або ухваливши рішення уряду. Критично важливо, щоб Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства зробило свою роботу в цій частині, бо це його відповідальність. Але наразі я не бачу великої готовності міністерства включатися в цей процес і діяти відповідно до наших міжнародних зобов’язань. Будемо стимулювати", - сказала голова комітету.