Інтерфакс-Україна
Події
19:03 28.08.2025

Комітет нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити закон "Про військового омбудсмана"

2 хв читати
 Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та цілому законопроєкт "Про військового омбудсмана" повідомила член комітету Ірина Фріз.

"Комітет рекомендував Верховній Раді підтримати у другому читанні та у цілому законопроєкт №13266 "Про військового омбудсмана", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання комітету у четвер.

За словами народної депутатки, вона утрималася від підтримки законопроєкту під час його додаткового розгляду. На думку Фріз запровадження інституту військового омбудсмана в умовах повномасштабної війни особливо актуально, адже допоможе посилити захист прав військовослужбовців, але без унормування питання незалежності інституту Омбудсмана, який напряму підпорядковується виключно президенту (він призначає та звільняє претендента на посаду) система буде неефективною.

"Внесла пропозицію передбачити в Перехідних положеннях до законопроєкту зобов’язання Верховної Ради ухвалити зміни до Конституції України. Ними пропонується надати президенту повноваження призначати та звільняти Військового омбудсмана за згодою парламенту, а Верховній Раді - право таку згоду надавати. Такі зміни необхідно ухвалити протягом 18 місяців з моменту припинення воєнного стану", - розповила Фріз.

Народна депутатка зазначила, що ця пропозиція не була поставлена на голосування і до другого читання законопроєкт вийде в парламент в старій редакції комітету.

Вона також повідомила, що комітет рекомендував парламенту схвалити пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до представників спортивних організацій Російської Федерації (проєкт постанови №13460).

Як зазначається у проєкті постанови та додатку до документа, Верховна Рада рекомендує Раді національної безпеки і оборони України застосувати персональні спеціальні економічні та інші санкції до 29 представників спортивних організацій Російської Федерації, серед яких президент російської федерації стрільби з лука Зорігто Манханов, президент загальноросійської танцювальної організації, голова політичної партії "Здорова Росія" Андрій Кокоулін, президент Всеросійської федерації волейболу Станіслав Шевченко.

