10:14 13.11.2025

Міністри та урядовці країн-партнерів просять МПК надати роз'яснення щодо наслідків повернення НПК Росії та Білорусі

Міністри та старші посадові особи, відповідальні за спорт у понад 30 державах-партнерах, зробили спільну заяву у зв’язку з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) від 27 вересня 2025 року, яким було скасовано часткове відсторонення Національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі. 

Згідно з повідомленням Мінспорту, підписанти заяви висловили глибоке занепокоєння таким розвитком подій, підкресливши, що російська збройна агресія проти України триває, а порушення Росією та Білоруссю Олімпійської хартії залишаються чинними. 

"Ми повністю визнаємо автономію спортивних організацій і розуміємо, що рішення було ухвалене членами МПК. Водночас ми не можемо ігнорувати той факт, що війна Росії проти України триває, а принципи миру, справедливості та рівності, закладені в основі Олімпійського і Паралімпійського рухів, продовжують порушуватися", - йдеться у заяві.

Міністри також нагадали, що санкції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та МПК проти Росії й Білорусі були запроваджені у відповідь на грубе порушення Олімпійського перемир’я після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Водночас підписанти привітали рішення МОК від 19 вересня 2025 року зберегти чинну позицію щодо недопущення будь-якого державного представництва Росії чи Білорусі на Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо (Італія), а також підтвердити призупинення членства Олімпійського комітету Росії за порушення Олімпійської хартії.

Підписанти також відзначили інформацію МПК від 23 жовтня 2025 року, згідно з якою жоден російський чи білоруський спортсмен, ймовірно, не зможе кваліфікуватися для участі в Зимових Паралімпійських іграх "Мілан–Кортіна 2026".

Зокрема, вони закликали МПК надати додаткові роз’яснення щодо наслідків прийнятого рішення для майбутніх паралімпійських змагань, зокрема для тимчасово окупованих Росією українських територій. 

"Ми закликаємо міжнародні спортивні федерації залишатися послідовними у своїй позиції, щоб гарантувати відсутність будь-якого державного представництва Росії чи Білорусі у міжнародному спорті", - наголошується у спільній заяві. 

Серед підписантів — міністри спорту, культури та молоді з понад 30 держав і Європейської Комісії, зокрема: Австралія, Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Румунія, Словенія, Сполучене Королівство, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія та Європейська Комісія. Від України документ підписав міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Як повідомлялося, в кінці вересня Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повністю відновив членство РФ та Білорусі.

В МЗС в Мінспорту України заявили, що рішення МПК заохочує російську агресію.

