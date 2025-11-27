З 1 грудня в Україні стартує заборона на вилов раків

З метою збереження й охорони популяції раків у період їхнього спарювання, виношування ікри та першої линьки на водоймах України запроваджується заборона на їх вилов, повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Зазначається, що з 15 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року заборона діятиме на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському та Дніпровському водосховищах, а з 1 грудня 2025 року по 30 червня 2026 року – на всіх інших рибогосподарських водних об’єктах.

Наголошується, що за науковими даними у водоймах Закарпатської області домінуючі угруповання річкових раків сформовані широкопалим раком, занесеним до Червоної книги України й забороненим до вилову протягом усього року.

За незаконне добування раків передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству, – 3 332 грн за одного впійманого рака.

"Річкові раки – це не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми. Вони виконують роль санітарів водойм, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно. Зменшення їхньої популяції, спричинене, зокрема, несприятливою екологічною ситуацією та браконьєрством, негативно впливає на загальний природний баланс річок та озер. Тому звертаюся до рибалок із проханням не забувати про відповідальне ставлення до цих річкових мешканців і дотримуватися встановлених обмежень", – зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

У водоймах України трапляються три види раків: довгопалий, широкопалий і товстопалий. Проте два останні занесені до Червоної книги України, і їхній вилов на території держави суворо заборонений протягом усього року.