Інтерфакс-Україна
Події
11:00 28.08.2025

Угорщина заборонила в'їзд командиру військової частини, що ударила по нафтопроводу "Дружба" – Сійярто

1 хв читати
Командиру української військової частини, що нанесла удари по нафтопроводу "Дружба", заборонили в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони "протягом найближчих років", заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків. Так само і в цьому випадку. Тому ми забороняємо командиру української військової частини, яка здійснила цю надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони", - сказав він у відеозверненні на сторінці у Facebook.

Як повідомлялось 24 серпня, командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про удари по російських нафтових заводах та нафтопроводу "Дружба". Згодом цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.

За даними командувача СБС, за тиждень атаковано два нафтопереробні заводи росіян, а також дві станції нафтоперекачування на нафтопроводі "Дружба", який сполучає Росію з Європою.

