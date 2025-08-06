Інтерфакс-Україна
Економіка
17:41 06.08.2025

Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США через пташиний грип і тварин з Камбоджі через вузликовий дерматит

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Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США через пташиний грип і тварин з Камбоджі через вузликовий дерматит

Україна обмежила ввезення продуктів тваринництва із Сполучених Штатів Америки через реєстрацію грипу птиці, повідомило Східне міжрегіональне Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів із посиланням на розпорядження державного ветеринарного інспектора.

Згідно з повідомленням, з 4 серпня заборонено ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї, крім продуктів, що пройшли обробку і переробку.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що в Україну заборонено ввозити цю продукцію з таких штатів США як Південна Дакота, Північна Дакота, Ілінойс, Каліфорнія, Нью-Джерсі, Вісконсін, Нью-Мехіко, Арізона.

Також з 5 серпня введено обмеження на ввезення тварин і репродуктивного матеріалу з них, шкір, молока і молокопродуктів із Камбоджі через реєстрацію в державі заразного вузликового дерматиту. Виняток становлять продукти, які пройшли обробку.

Теги: #птиця #заборона #ввезення

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