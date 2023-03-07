Виявлено 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки під час обшуку тютюнової фабрики на Львівщині - Гетманцев

Під час обшуків на території однієї з тютюнових фабрик у Львівській області було виявлено 1,6 млн пачок цигарок без акцизної марки, які виробник планував продавати як duty-free продукцію, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Надійшли перші результати обшуків у відомого виробника сигарет. На складі виробника знайшли 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки. В податках - це 85 млн грн. Очікуємо на розповідь про те, як виробник ось-ось збирався продати тютюн виключно через мережу дьюті-фрі. Так розвінчується міф про сірого виробника, який вирішив вийти "в білу", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Гетманцев також висловив схвалення діями співробітників Бюро економічної безпеки (БЕБ) України під час проведення обшуків.

"Дякую БЕБ за роботу. Принаймні частина цього органу приємно дивує", - зазначив голова парламентського комітету.