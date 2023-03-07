Події

10:53 07.03.2023

Виявлено 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки під час обшуку тютюнової фабрики на Львівщині - Гетманцев

1 хв читати
Виявлено 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки під час обшуку тютюнової фабрики на Львівщині - Гетманцев

Під час обшуків на території однієї з тютюнових фабрик у Львівській області було виявлено 1,6 млн пачок цигарок без акцизної марки, які виробник планував продавати як duty-free продукцію, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Надійшли перші результати обшуків у відомого виробника сигарет. На складі виробника знайшли 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки. В податках - це 85 млн грн. Очікуємо на розповідь про те, як виробник ось-ось збирався продати тютюн виключно через мережу дьюті-фрі. Так розвінчується міф про сірого виробника, який вирішив вийти "в білу", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Гетманцев також висловив схвалення діями співробітників Бюро економічної безпеки (БЕБ) України під час проведення обшуків.

"Дякую БЕБ за роботу. Принаймні частина цього органу приємно дивує", - зазначив голова парламентського комітету.

 

 

 

Теги: #цигарки #гетманцев #беб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 06.03.2023
Нардепи пропонують дерегуляцію торгівлі вживаними авто

Нардепи пропонують дерегуляцію торгівлі вживаними авто

14:22 06.03.2023
БЕБ і СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту "Укрнафти" й "Укртатнафти"

БЕБ і СБУ вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту "Укрнафти" й "Укртатнафти"

11:30 02.03.2023
БЕБ виявило підроблену каву відомого бренду на Закарпатті

БЕБ виявило підроблену каву відомого бренду на Закарпатті

13:53 01.03.2023
БЕБ вилучило понад 330 тис. пачок контрафактних цигарок вартістю 18 млн грн

БЕБ вилучило понад 330 тис. пачок контрафактних цигарок вартістю 18 млн грн

10:49 01.03.2023
"Тедіс Україна" протестує проти арешту БЕБ її автопарку, оскаржуватиме це рішення

"Тедіс Україна" протестує проти арешту БЕБ її автопарку, оскаржуватиме це рішення

18:06 28.02.2023
БЕБ заарештувало понад 450 автомобілів великого дистриб'ютора тютюнових виробів

БЕБ заарештувало понад 450 автомобілів великого дистриб'ютора тютюнових виробів

14:37 23.02.2023
БЕБ повідомило про хакерську атаку

БЕБ повідомило про хакерську атаку

10:10 23.02.2023
Позиція компанії IDS Ukraine щодо звернення АРМА до БЕБ з приводу арешту майнових комплексів

Позиція компанії IDS Ukraine щодо звернення АРМА до БЕБ з приводу арешту майнових комплексів

14:35 21.02.2023
БЕБ викрило на несплаті 42 млн грн податків сільгосппідприємство екснардепа у Кіровоградській області

БЕБ викрило на несплаті 42 млн грн податків сільгосппідприємство екснардепа у Кіровоградській області

21:25 20.02.2023
Фінкомітет Ради рекомендував Кабміну кадрові заходи у БЕБ

Фінкомітет Ради рекомендував Кабміну кадрові заходи у БЕБ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За попередніми даними, розстріляний на відео український військовий - Тимофій Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ

У Бахмуті на сьогодні залишаються менше ніж 4 тис. цивільних, з яких мінімум 38 діти - Верещук

Втрати окупантів за добу становили понад тисячу одиниць о/с, один літак і дев’ять танків

ЗС України відбили понад 140 атак противника на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках

ЗС України збили ворожий Су-25 і 8 дронів різних типів

ОСТАННЄ

За попередніми даними, розстріляний на відео український військовий - Тимофій Шадура, повідомили в командуванні Сухопутних військ ЗСУ

ТЧХУ відкрило пральню в Миколаївській області

У Бахмуті на сьогодні залишаються менше ніж 4 тис. цивільних, з яких мінімум 38 діти - Верещук

У Міноборони закликають дочекатися офіційного підтвердження особи розстріляного українського військового

Реконструкція зоопарку в Києві завдала столиці понад 2 млн грн збитків, про підозру повідомлено посадовцям КП і підряднику - прокуратура

У Чорному морі перебувають 15 ворожих кораблів, зокрема чотири носії крилатих ракет - ВМС ЗСУ

Радника мера Очакова підозрюють у державній зраді

Під час обов'язкової евакуації з Донецької області із серпня виїхали понад 50 тис. громадян, зокрема 6 тис. дітей - Мінреінтеграції

Українська армія стабілізувала північну лінію оборони Бахмуту - британська розвідка

Битва за Бахмут може серйозно послабити російську ПВК "Вагнер" і залишити РФ без деяких з її найефективніших ударних частин - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА