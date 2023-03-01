БЕБ вилучило понад 330 тис. пачок контрафактних цигарок вартістю 18 млн грн

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили масштабну схему реалізації нелегально виготовлених тютюнових виробів та їхньої контрабанди за кордон, повідомляється на сайті відомства.

За його даними, детективи Бюро на Львівщині провели невідкладний огляд вантажного автомобіля з підакцизними товарами, а в Закарпатській області обшукали складське приміщення. Під час обшуків виявлено та вилучено понад 330 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, близько 1,5 тонни тютюну для кальяну, транспортний засіб, а також чернові записи та документація, що свідчить про протиправну діяльність. Попередня загальна вартість вилученої з незаконного обігу підакцизної продукції становить майже 18 млн грн.

Наразі вживаються заходи зі встановлення повного кола причетних до схеми осіб, проводяться першочергові слідчі дії.

БЕБ уточнило, що досудове розслідування щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне зберігання та транспортування для збуту підакцизних товарів) здійснюють детективи його територіального управління у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури.

Як повідомлялося з посиланням на дослідження тютюнового ринку інститутом "Kantar Україна", частка нелегальних тютюнових виробів на ринку України у серпні 2022 року зросла на 5 процентних пунктів (п.п.) порівняно із середньорічним показником за 2021 рік – до 21,9% з 16,9% обсяг тіньового ринку став максимальним за час незалежності України.

Інститут уточнив, що 56% тютюнових виробів, які нелегально реалізуються у 2022 році як експортна або Duty Free-продукція, мають позначку виробництва Винниківської тютюнової фабрики (Винники Львівської обл.) та марковані як не призначені для продажу в Україні. Частка невстановлених виробників становила 24% (2021 року – 23%), ТОВ "Юнайтед Тобако" (Жовті Води Дніпропетровської обл.) – 19% (2021 року – 15%).