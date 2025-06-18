Поліція ліквідувала масштабне підпільне виробництво анаболічних стероїдів

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Національна поліція ліквідувала підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів, підозру оголошено п'ятьом фігурантам, повідомила пресслужба Нацполіції.

"Це перша в історії України підозра за фальсифікацію саме стероїдів: поліцейські змогли довести, що в препаратах містилися діючі речовини, які згідно із законодавством є лікарськими засобами", - зазначається у повідомленні Нацполіції у телеграмі у середу.

Повідомляється, що фігуранти виготовляли суміші для нарощення м’язової маси, "сушки" тіла та схуднення у звичайній квартирі без дотримання елементарних вимог безпеки чи гігієни. "До складу препаратів входили діючі речовини, призначені для лікування важких хвороб — зокрема онкологічних. Такі компоненти мають чіткі протипоказання, однак зловмисники продавали їх у підвищених дозах, без рецепта й без будь-якого медичного контролю", - йдеться у повідомленні.

Продукцію реалізовували під виглядом імпортного препарату з Малайзії, а упаковки були фальсифіковані.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20 000 упаковок анаболіків, 3 000 ампул з речовинами невідомого походження, спеціальне обладнання для виготовлення, фасування й маркування продукції, а також понад 37 млн. грн у різній валюті.

Слідчі поліції оголосили всім п’ятьом про підозру за збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів із використанням інформаційних технологій, вчинений організованою групою.