Інтерфакс-Україна
Події
11:02 27.08.2025

РФ своїм ударом повністю вивела з ладу збагачувальну фабрику "ДТЕК" у Донецькій області

1 хв читати
РФ своїм ударом повністю вивела з ладу збагачувальну фабрику "ДТЕК" у Донецькій області

Російські агресори зруйнували збагачувальну фабрику "ДТЕК" в Донецькій області, люди вціліли, повідомив енергохолдинг.

"Учора ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Будівлю зруйновано. Обладнання серйозно пошкоджено. Колеги, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу", – написав "ДТЕК" у своєму Телеграм-каналі у середу.

Він уточнив, що це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України. Тепер його збагачувальні потужності непридатні до роботи, яка наразі повністю паралізована, йдеться в дописі.

Як повідомлялося, учора РФ ударила по одній із шахт "ДТЕК", внаслідок чого загинув водій шахтарської автобази Сергій Муштей, якому за тиждень мало виповнитися 55 років. "ДТЕК" зазначив, що Муштей понад 30 років віддав справі свого життя: керував вантажівками, доставляв матеріали й обладнання на шахти.

Теги: #дтек #удар #фабрика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 26.08.2025
Один працівник шахти ДТЕК загинув, ще трьох поранено внаслідок атаки РФ

Один працівник шахти ДТЕК загинув, ще трьох поранено внаслідок атаки РФ

00:26 22.08.2025
Сили безпілотних систем повторно уразили нафтопровід "Дружба" в РФ - командувач

Сили безпілотних систем повторно уразили нафтопровід "Дружба" в РФ - командувач

13:43 21.08.2025
Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в "Ударі"

Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в "Ударі"

02:27 20.08.2025
Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині, є постраждалі

Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині, є постраждалі

17:48 18.08.2025
Перекачка нафти по "Дружбі" повністю зупинена після удару по НПС в Тамбовській області – Генштаб ЗСУ

Перекачка нафти по "Дружбі" повністю зупинена після удару по НПС в Тамбовській області – Генштаб ЗСУ

12:11 08.08.2025
"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

13:16 07.08.2025
Обстріл РФ Дніпропетровщини FPV-дронами пошкодив обладнання ДТЕК, люди не постраждали

Обстріл РФ Дніпропетровщини FPV-дронами пошкодив обладнання ДТЕК, люди не постраждали

16:22 04.08.2025
Відновлення мереж після бойових дій компаніями "ДТЕК" у I пів.-2025 уже зрівнялося з обсягами за весь 2024р

Відновлення мереж після бойових дій компаніями "ДТЕК" у I пів.-2025 уже зрівнялося з обсягами за весь 2024р

18:38 31.07.2025
"ДТЕК" відновив електропостачання для понад 350 тис. абонентів у Київській обл. після негоди

"ДТЕК" відновив електропостачання для понад 350 тис. абонентів у Київській обл. після негоди

10:38 31.07.2025
ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

ДТЕК відновлює електропостачання в Києві після нічного обстрілу

ВАЖЛИВЕ

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

У РФ вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до російської столиці, - джерела

Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

РФ атакувала електроенергетичні та газотранспортні об’єкти в шести областях – Міненерго

Для виїзду за кордон чоловікам від 18 до 22 років необхідно буде мати військово-обліковий документ - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

Генпрокурор: Кількість підозр місцевим чиновникам – це не про піар, не чекайте толерантності до корупції

Сибіга: Вихід з конвенції із запобігання катуванням свідчить, що РФ - це "територія беззаконня, де людське життя та гідність нічого не варті"

Обстріл з боку РФ залишив без світла 51 населений пункт Новгород-Сіверської громади

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

У РФ вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до російської столиці, - джерела

Зеленський: Час організовувати формат для розмови лідерів щодо гарантій безпеки

Гелікоптер Black Hawk, на який збирали кошти чеські активісти, вже в Україні

РФ атакувала електроенергетичні та газотранспортні об’єкти в шести областях – Міненерго

СБУ затримала на Київщині працівника хімзаводу, який коригував ворожі удари

Молодий театр в Києві призупиняє покази вистави за п’єсою Вуді Аллена

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА