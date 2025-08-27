РФ своїм ударом повністю вивела з ладу збагачувальну фабрику "ДТЕК" у Донецькій області

Російські агресори зруйнували збагачувальну фабрику "ДТЕК" в Донецькій області, люди вціліли, повідомив енергохолдинг.

"Учора ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Будівлю зруйновано. Обладнання серйозно пошкоджено. Колеги, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу", – написав "ДТЕК" у своєму Телеграм-каналі у середу.

Він уточнив, що це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України. Тепер його збагачувальні потужності непридатні до роботи, яка наразі повністю паралізована, йдеться в дописі.

Як повідомлялося, учора РФ ударила по одній із шахт "ДТЕК", внаслідок чого загинув водій шахтарської автобази Сергій Муштей, якому за тиждень мало виповнитися 55 років. "ДТЕК" зазначив, що Муштей понад 30 років віддав справі свого життя: керував вантажівками, доставляв матеріали й обладнання на шахти.