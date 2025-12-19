Інтерфакс-Україна
Економіка
12:18 19.12.2025

КЗРК та "ДТЕК Дніпровські електромережі" підписали мирову угоду по боргу 91,4 млн грн

2 хв читати
АТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК) та АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" підписали мирову угоду щодо погашення КЖРК заборгованості за електроенергію в розмірі 91 млн 427,286 тис. грн.

Згідно з матеріалами справи, які є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", мирова угода затверджена в межах справи №904/2684/25 (904/5655/25) Господарським судом Дніпропетровської області і набрала законної сили 2 грудня.

Згідно з нею, КЗРК визнає заборгованість по акту у розмірі 91 млн 427,286 тис. грн і зобов`язується сплатити цю суму за домовленим графіком. При цьому до 31 січня 2026 року сплатити 18 млн 285,457 тис. грн, до 28 лютого – ще 18 млн 285,457 тис. грн, а потім ще тричі таку саму суму: до 31 березня, до 30 квітня та до 31 травня 2026 року.

З моменту підписання цієї мирової угоди та у разі її належного виконання позивач та відповідач не матимуть жодних претензій один до одного з приводу сплати заборгованості, нарахованої за актом про порушення договірних умов №2 від 01 липня 2025 року. У разі невиконання сторонами умов угоди вона підлягає виконанню в примусовому порядку.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. У його складі - чотири шахти: "Покровська" (колишня "Жовтнева"), шахта "Криворізька" ("Батьківщина"), "Козацька" (раніше - "Гвардійська") і "Тернівська" (раніше - рудоуправління ім.Орджонікідзе, потім ім.Леніна).

За даними НДУ на третій квартал 2025 року, основним акціонером КЗРК є компанія Starmill Limited (Кіпр), якій належить 99,8812% його акцій. Оперативний контроль на комбінаті до введення процедури банкротства здійснювала група "Приват".

У травні 2023 року Україна запровадила санкції проти десятків пов'язаних із російськими фізособами іноземних компаній, які володіють великими активами в Україні, зокрема КЗРК. Частину цих активів вже було заарештовано, однак санкції відкривали шлях до їхньої конфіскації. Відповідний указ президента №279 від 12 травня опубліковано на сайті глави держави. Зокрема, до переліку юросіб увійшла компанія Starmill Limited, якій належить 99,89% КЗРК під оперативним контролем групи "Приват".

Статутний капітал підприємства - 1 млрд 991 млн грн.

