КЗРК та "ДТЕК Дніпровські електромережі" підписали мирову угоду по боргу 91,4 млн грн

АТ "Криворізький залізорудний комбінат" (КЗРК) та АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" підписали мирову угоду щодо погашення КЖРК заборгованості за електроенергію в розмірі 91 млн 427,286 тис. грн.

Згідно з матеріалами справи, які є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", мирова угода затверджена в межах справи №904/2684/25 (904/5655/25) Господарським судом Дніпропетровської області і набрала законної сили 2 грудня.

Згідно з нею, КЗРК визнає заборгованість по акту у розмірі 91 млн 427,286 тис. грн і зобов`язується сплатити цю суму за домовленим графіком. При цьому до 31 січня 2026 року сплатити 18 млн 285,457 тис. грн, до 28 лютого – ще 18 млн 285,457 тис. грн, а потім ще тричі таку саму суму: до 31 березня, до 30 квітня та до 31 травня 2026 року.

З моменту підписання цієї мирової угоди та у разі її належного виконання позивач та відповідач не матимуть жодних претензій один до одного з приводу сплати заборгованості, нарахованої за актом про порушення договірних умов №2 від 01 липня 2025 року. У разі невиконання сторонами умов угоди вона підлягає виконанню в примусовому порядку.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. У його складі - чотири шахти: "Покровська" (колишня "Жовтнева"), шахта "Криворізька" ("Батьківщина"), "Козацька" (раніше - "Гвардійська") і "Тернівська" (раніше - рудоуправління ім.Орджонікідзе, потім ім.Леніна).

За даними НДУ на третій квартал 2025 року, основним акціонером КЗРК є компанія Starmill Limited (Кіпр), якій належить 99,8812% його акцій. Оперативний контроль на комбінаті до введення процедури банкротства здійснювала група "Приват".

У травні 2023 року Україна запровадила санкції проти десятків пов'язаних із російськими фізособами іноземних компаній, які володіють великими активами в Україні, зокрема КЗРК. Частину цих активів вже було заарештовано, однак санкції відкривали шлях до їхньої конфіскації. Відповідний указ президента №279 від 12 травня опубліковано на сайті глави держави. Зокрема, до переліку юросіб увійшла компанія Starmill Limited, якій належить 99,89% КЗРК під оперативним контролем групи "Приват".

Статутний капітал підприємства - 1 млрд 991 млн грн.