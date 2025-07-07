Nestlé розпочала виробництво вермішелі на новій фабриці в Україні вартістю CHF40 млн

Швейцарська Nestlé запустила першу виробничу лінію нової фабрики вермишелі в Смолигові (Торчинська селищна громада Луцького р-ну Волинської обл.), що є результатом оголошених 30 місяців тому інвестицій у розмірі CHF40 млн ($50 млн за поточним курсом), оголошених раніше, йдеться у релізі компанії у понеділок.

"Виробнича потужність першої лінії дозволить компанії виробити 5000 тонн вермішелі до кінця 2025 року з запланованим збільшенням обсягів виробництва з відкриттям додаткових ліній у наступні два роки", – зазначається у релізі.

Nestlé вказує, що фабрика у Смолигові є четвертою фабрикою, відкритою за 30 років роботи компанії в Україні.

"З відкриттям нової фабрики компанія створила на Волині європейський хаб з виробництва харчових продуктів в Україні, поєднавши нову фабрику у Смолигові з вже працюючою у сусідньому Торчині", – наголошується у повідомлені.

Згідно з ним, компанія розширює виробництво вермішелі, щоб задовольнити зростаючий попит на неї як в Європі, так і в Україні під брендами Maggi та "Мівіна". Нова фабрика є експортно-орієнтованим підприємством: 75% продукції буде постачатися на ринки ЄС під брендом Maggi, що збільшить валютні надходження в Україну. В той же час 75% сировини для виробництва надходить від локальних постачальників в Україні, ключовими інгредієнтми є пшениця та соняшникова олія.

"Вигідне географічне розташування фабрики на заході України створює для Nestlé ідеальні умови для виробництва в Україні як для місцевого ринку, так і для експорту", – наводяться у релізі слова генерального директора Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.

Він додав, що фабрика є сучасним, цифровим та повністю автоматизованим виробництвом.

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький нагадав, що в області вже працює фабрика з виробництва кетчупів та соусів під маркою "Торчин" та дистрибуційний центр Nestlé, а запуск нової фабрики створив ще понад 300 нових робочих місць, і їх кількість буде збільшена найближчим часом й загалом перевищить 1500 осіб у новоствореному виробничому хабі на Волині.

Nestlé - одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, представлена у 187 країнах. Пропонує широкий асортимент продуктів і послуг для родин і хатніх тварин. Має понад 2000 торговельних марок.

Nestlé розпочала діяльність в Україні 1994 року з відкриття представництва, 1998 року придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018 року володіє 100% акцій підприємства. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна", а наприкінці того року Nestlé стала власником 100% акцій підприємства "Волиньхолдинг".

У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ "Техноком" у Харкові, виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), який є одним із семи сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів Nestlé в більш ніж 40 країнах світу.

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.

Наприкінці минулого року Дзанеллі повідомляв, що Nestlé в Україні у 2024р наростила обсяги виробництва на 7-8%, а у 2025р очікує зростання на 10%.