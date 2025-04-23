Україна вивільнила спектр 700 МГц для 4G/5G в прикордонній зоні Львівської та Волинської областей

Україна у березні вивільнила спектр 700 МГц у 100 км прикордонної зони у Львівській та Волинській областях для усунення радіозавад мережам 4G/5G Польщі, повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

"Задля зміцнення партнерства із Польщею та вирішення проблеми радіозавад мережам 4G/5G, в березні 2025 року Україна вивільнила спектр 50...53 ТВк (телеканали цифрового мовлення DVB-T2 - ІФ-У) у 100 км зоні від кордону у Львівській та Волинській областях. За допомогою міжнародних донорів, було замінено обладнання 11 передавачів цифрового наземного телевізійного мовлення, що усунуло потенційні спектральні завади для обладнання мобільного зв’язку польської сторони. Це дозволить польським операторам повноцінно розвивати мережу 4G/5G в діапазоні 700 МГц відповідно до отриманих ліцензій", - повідомив член НКЕК Олександр Бісюк у відповідь на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

У тексті відповіді йдеться, що на виконання рішення Європейського парламенту та Європейської ради до 30 червня 2020 року держави-члени ЄС мали дозволити використання смуги радіочастот в діапазоні 700 МГц для наземних систем для електронних комунікаційних послуг.

Країни ЄС одна за одною вивільняли діапазон 700 МГц від роботи мереж телевізійних мовників та видавали ліцензії операторам мобільного зв'язку для запуску 4G/5G. Однак у випадку розгортання мережі 4G/5G у країнах ЄС, що межують з Україною, такі мережі зазнають радіозавад з боку телевізійних мовників України і їх робота суттєво ускладнювалась на досить значній території від кордону, пояснили у НКЕК.

У 2021 році у відповідь на запит з боку Польщі Україна підготовила перелік передавачів телевізійних мовників, що працюють у діапазонах 700/800 МГц на відстанях до 300 км від лінії кордону і потенційно можуть утворювати радіозавади засобам запланованих мереж 4G/5G Польщі.

У 2023 році польська сторона знову виявила зацікавленість в обміні інформацією щодо можливості вивільнення смуги частот телевізійного мовлення та переналаштування частини передавачів в частині діапазону 700 МГц (зайняті 50...53 ТВк) хоча б на відстані до 100 км від кордону.

У квітні 2024 року в рамках європейської групи з питань політики у сфері радіочастотного спектра Radio Spectrum Policy Group (RSPG) при Єврокомісії було організовано майданчик для комунікації. Протягом травня-грудня 2024 року на ньому відбулись продуктивні зустрічі та обговорення між учасниками, до складу яких з боку України увійшли представники Міністерства цифрової трансформації України, НКЕК, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Українського державного центру радіочастот, Концерну РРТ, ТОВ "Зеонбуд". Від ЄС у перемовинах брали участь представники RSPG та регуляторів Польщі, Угорщини, Словаччини.

Учасники перемовин визначили першочергові кроки та практичні дії з реалізації пілотних проєктів в Львівській/Волинській (1 етап) та Закарпатській (2 етап) областях, розповіли у НКЕК.

Процеси вивільнення діапазону 700 МГц в Україні розпочались у 2016 році. З 2020 року Україна була готова до виконання перепланування своїх мереж наземного телевізійного мовлення та вивільнення діапазону 700 МГц для впровадження технологій мобільного зв’язку (4G/5G). Однак, на заваді цьому стала відсутність бюджету для проведення таких робіт. Відповідно, з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України у 2022 році ситуація ще погіршилась, повідомили в НКЕК. Відповідно до плану РЧС вивільнення діапазону 700 МГц від передавачів телевізійних мовників в Україні має завершитись до 31 грудня 2026 року.

Вивільнення діапазону 700 МГц відбувається шляхом заміни або переналаштування передавачів мереж цифрового наземного телевізійного мовлення DVB-T2 зі смуги 694 – 790 МГц у смугу нижче за 694 МГц.