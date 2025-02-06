Nestlé в Україні у 2025р. інвестує 9,5 млрд грн у просування своїх товарів і модернізацію своїх заводів

Компанія Nestlé у 2025 році має намір інвестувати 8 млрд грн у свою комерційну діяльність в Україні, зокрема, у просування своїх товарів у торгівельних мережах, а також 1,5 млрд грн у модернізацію своїх заводів для покращення своєї продукції, повідомив СЕО компанії в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.

"До 2025 року категорія споживчих товарів буде рости. Але 2025 року всі відчують дуже великий тиск на маржу. Не можна все перекладати тільки на споживачів, тому що інфляція в країні вже велика. Нам доведеться попрацювати, щоб створити правильний наратив про схему нашого бізнесу", - сказав він на "Global Outlook Enduring Change!", організованому Європейською Бізнес Асоціацією.

Дзанеллі порадив підприємцям визначитися з рушійними силами свого бізнесу, зрозуміти, що створює споживчу здатність і працювати над підвищенням ефективності.

Говорячи про Nestlé в Україні, він зауважив, що компанія 2025 року має намір нарощувати свою присутність в Україні, для чого планує інвестувати у комерційну діяльність, зокрема, в просування споживчих товарів у торгівельних мережах близько 8 млрд грн. Крім того, близько 1,5 млрд грн буде проінвестовано в покращення стану заводів компанії.

СЕО Nestlé в Україні додав, що компанія вже шість місяців зволікає із запуском нового заводу у Волинській області через постійні повітряні небезпеки, брак будівельників і робочої сили, але має намір реалізувати свій запуск у березні 2025 року.

Дзанеллі наголосив, що уряду варто актуалізувати зв'язок із бізнесом і допомагати йому розвивати економіку, щоб інвестори могли знайти розуміти перспективи реалізації своїх інвестицій. Особливо у випадку, коли майбутня фабрика експортуватиме 85% своїх виробів і буде робити внесок у бюджет країни і впливатиме на європейські ринки.

Він також акцентував увагу на тому, що не зважаючи на війну український споживчий ринок розвивається, зокрема, в сегменті споживчих товарів.

"Обсяг, а також цінова політика будуть основною силою його зростання. Це буде результатом постійної корекції та адаптації бізнес-моделі, яка досить сильна в Україні. Ринок втратив (через повномасштабну війну -- ІФ-У) 10 мільйонів споживачів, але зростання продовжується. Є багато трендів, велика поляризація. Споживачі хочуть бачити швидший і швидший процес. Бізнес розуміє таку фантастичну тенденцію і кидається в цю гру", - розказів CEO.

З огляду на проблеми з енергопостачанням, Дзанеллі попередив, що в компанії прогнозують дефіцит електроенергії влітку, що змусить споживачів скоригувати поведінку закупівель, зокрема, партії придбаної продукції стануть суттєво меншими. Бізнесу варто це врахувати.

Крім того, керівник Nestlé в Україні привернув увагу на ріст електронної комерції в Україні в умовах війни. За його інформацією, приблизно 30% споживачів, що мешкають у великих містах, постійно щось купують в інтернеті. Тож виробникам продуктів харчування потрібно приділяти увагу електронній комерції, щоб обслуговувати своїх шанувальників, і відповідно скоригувати бюджети на просування та рекламу своїх товарів.

Дзанеллі зауважив, що наразі в Україні через інфляцію близько 50-55% купівельних операцій відбувається за акційними цінами. Відтак чимало торгівельних мереж, щоб генерувати потік відвідувачів, спонукають виробників проводити більше рекламних кампаній. Саме тому Nestlé в Україні передбачила відповідні витрати на 2025 рік.

Nestlé – одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, представлена у 187 країнах. Пропонує широкий асортимент продуктів і послуг для сімей і домашніх тварин. Має понад 2000 торгових марок.

Nestlé розпочала діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва, у 1998 році придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018 року володіє 100% акцій підприємства.

У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ "Техноком" у Харкові, виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), який є одним із семи сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів Nestlé у більш ніж 40 країнах світу.

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямками: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.