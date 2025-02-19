Nestlé в Україні у 2024 р. інвестувала у три свої фабрики понад 900 млн грн і наростила на 76% експорт

Компанія Nestlé в Україні у 2024 році інвестувала у три свої фабрики понад 900 млн грн, що дозволило підвищити ефективність виробництва та наростити обсяги експорту на 76%, повідомляється у її релізі.

"Протягом 2024 року компанія інвестувала у розвиток трьох своїх фабрик в Україні понад 900 млн грн. Інвестиції були спрямовані на рішення для безпеки працівників, автоматизацію та цифровізацію виробничих процесів і виробничих ліній, навчання і розвиток працівників, покращення умов роботи та інфраструктуру виробничих приміщень, технологічні рішення для зменшення вуглецевого сліду", - йдеться у повідомленні.

В компанії зауважили, що торік завдяки інвестиціям, зберігаючи поставки у 28 країн, вона змогла значно збільшила свій експорт: на 76% - в обсязі та на 128% - у гривневому еквіваленті.

"Ринок FMCG в Україні у 2024 році зріс на трохи менше, ніж 10%, в тому числі за рахунок об`ємів. У цьому зростанні грає свою роль і Nestlé. Ми маємо аналогічне зростання з акцентом на зростання обсягів, яке можна оцінити в межах 7−8%, що є наслідком нашої стратегії. Ми повністю перепланували своє портфоліо, слідуючи за споживчими трендами, а також відкоригували свої промоактивності у відповідності до ринкової ситуації", - акцентував генеральний директор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі.

Компанія навела як приклад своєї адаптивності до потреб споживача в умовах війни, коли відчувається брак активностей на відкритому повітрі, запуск нової лінійки соусів Street Food під брендом "Торчин". Ця категорія продукції створена з акцентом на розвиток страв вуличної їжі, зазначається в повідомленні.

Крім цього, Nestlé в Україні продовжує виробляти продукцію для допомоги українцям, що постраждали від війни. Від початку повномасштабної війни станом на кінець 2024 року компанія передала допомоги на понад 1,3 млрд грн, в тому числі продукти харчування, що передаються через благодійні фонди для цивільних та військових, а також грошові внески для підтримки, зокрема, реабілітаційних центрів UNBROKEN та Superhumans.

Nestlé – одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, представлена у 187 країнах. Пропонує широкий асортимент продуктів і послуг для сімей і домашніх тварин. Має понад 2000 торгових марок.

Nestlé розпочала діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва, у 1998 році придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018 року володіє 100% акцій підприємства.

У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ "Техноком" у Харкові, виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), який є одним із семи сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів Nestlé у більш ніж 40 країнах світу.

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямками: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.

У 2025 році компанія планує відкрити нову фабрику у Смолигові Волинської області, що зараз перебуває на фінальному етапі будівництва. Очікується, що 80% продукції, виготовленої на новій фабриці, буде експортуватися у країни ЄС.