БЕБ може створити бібліотеку зразків тютюнової продукції для боротьби з контрафактом

Бюро економічної безпеки (БЕБ) має намір створити контакт-центр для захисту інтелектуальної власності, що сприятиме підвищенню комунікацій, якості моніторингу та оперативного реагування на факти нелегального обігу контрафактних товарів, повідомив керівник головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук.

Ткачук на форумі із захисту інтелектуальної власності під час війни розповів, що наразі детективи концентрують найбільшу увагу на викритті підпільних виробництв та мереж продажу контрафактних товарів. Задокументовано та припинено діяльність 16 масштабних виробництв контрафактної продукції відомих світових брендів на території Київської, Закарпатської, Одеської, Миколаївської, Чернівецької та Кіровоградської областей.

За його словами, основними каналами розповсюдження контрафактної продукції залишаються великі оптові ринки та on-line торгівля, а джерелами надходження контрафакту на ринок України – підпільні цехи та контрабандні товари переважно з Китаю й Туреччини.

Водночас заступник директора БЕБ Андрій Пащук зазначив, що, крім виявлення та розслідування злочинів, БЕБ активно долучено до законодавчої роботи в цій сфері. Зокрема фахівці бюро вже провели аналіз українського законодавства щодо імплементації положень директив та регламентів ЄС.

"Є низка неузгодженостей між європейським та українським законодавством щодо визначення кримінальної відповідальності за злочини проти інтелектуальної власності. Задля їх усунення ми пропонуємо створити робочу групу за участі фахівців УКРНОІВІ та профільних організацій", – зауважив Пащук.

На його думку, було б доцільно розглянути питання щодо зменшення порогу настання кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 229 Кримінального Кодексу України.

Менеджер з регуляторних питань JTI Україна Євген Кузьменко наголосив, що, крім запропонованих змін, ефективним інструментом для виявлення виробників тютюнового контрафакту може стати бібліотека зразків готової тютюнової продукції, виготовленої в Україні.

"Усі українські виробники сигарет будуть зобов’язані надавати до цієї бібліотеки зразки своєї продукції. Це дозволить оперативно ідентифікувати нелегальні вироби й обладнання, на якому вони були виготовлені. Такий підхід суттєво посилить можливості правоохоронних органів у боротьбі з нелегальним ринком і допоможе знизити рівень тіньової торгівлі тютюновими виробами в Україні", – наголосив він.