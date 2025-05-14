Інтерфакс-Україна
Події
16:23 14.05.2025

Два ПП на кордоні зі Словаччиною і Угорщиною ненадовго призупинять роботу через підключення резервного живлення

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Пропускні пункти "Ужгород – Вишнє Нємецьке" (Словаччина) і "Чоп – Захонь (Угорщина) тимчасово припинять роботу 16 і 17 травня у зв'язку з підключенням резервного живлення, повідомила Держмитслужба.

Згідно з повідомленням "Держмитслужби" в середу в Телеграм-каналі, з 10:00 до 15:00 16 травня на КПП "Ужгород-Вишнє Нємецьке" і з 10:00 до 15:00 17 травня на КПП "Чоп–Захонь" з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.

"За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі", - йдеться у повідомленні.

Водіїв і громадян просять врахувати цю інформацію та, за можливості, обирати інші міжнародні переходи.

Теги: #угорщина #держмитслужба #словаччина

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