Два ПП на кордоні зі Словаччиною і Угорщиною ненадовго призупинять роботу через підключення резервного живлення

Пропускні пункти "Ужгород – Вишнє Нємецьке" (Словаччина) і "Чоп – Захонь (Угорщина) тимчасово припинять роботу 16 і 17 травня у зв'язку з підключенням резервного живлення, повідомила Держмитслужба.

Згідно з повідомленням "Держмитслужби" в середу в Телеграм-каналі, з 10:00 до 15:00 16 травня на КПП "Ужгород-Вишнє Нємецьке" і з 10:00 до 15:00 17 травня на КПП "Чоп–Захонь" з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.

"За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі", - йдеться у повідомленні.

Водіїв і громадян просять врахувати цю інформацію та, за можливості, обирати інші міжнародні переходи.