Інтерфакс-Україна
Події
05:02 11.09.2025

Гетманцев анонсував боротьбу з контрабандними iPhone 17

1 хв читати

Державній податковій службі України запропонують провести контрольні закупки iPhone 17 до кінця вересня або в жовтні у відомих мережах магазинів, повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Не хочу здатися нудним, але все ж запропоную до кінця вересня, в жовтні ДПС придбати в межах контрольно-перевірочної роботи нові iPhone 17 в мережах відомих магазинів, а ще краще в інтернет-мережах. Та не забути правильно оформити вилучення контрабандного товару", - заявив Гетманцев.

За його словами, контрольні закупки iPhone 17 також можна провести і спільно з Бюро економічної безпеки.

Він також зауважив, що немає "кращого" показника "роботи" правоохоронців і фіскалів, ніж повномасштабна реклама на найпотужніших рекламних майданчиках країни контрабандистів та їх контрабандних новинок.

Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/10043

Теги: #контрабанда #iphone #гетманцев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:57 09.09.2025
Apple знову змінює правила гри з новим iPhone 17 Pro Max

Apple знову змінює правила гри з новим iPhone 17 Pro Max

10:44 09.09.2025
Гетманцев хоче від Міносвіти та Мінцифри рішучих заходів для врегулювання ситуації з електронними щоденниками

Гетманцев хоче від Міносвіти та Мінцифри рішучих заходів для врегулювання ситуації з електронними щоденниками

22:20 05.09.2025
Гетманцев пообіцяв розібратися з "оплатою" за користування електронним щоденником школярів

Гетманцев пообіцяв розібратися з "оплатою" за користування електронним щоденником школярів

17:37 03.09.2025
Фінкомітет Ради вважає доречним визначити НБУ тимчасовим або постійним регулятором крипторинку - Гетманцев

Фінкомітет Ради вважає доречним визначити НБУ тимчасовим або постійним регулятором крипторинку - Гетманцев

12:15 31.08.2025
Глава комітету Ради Гетманцев анонсував запуск урядом програми страхування військових ризиків

Глава комітету Ради Гетманцев анонсував запуск урядом програми страхування військових ризиків

15:04 26.08.2025
Третина кави потрапляє в Україну у вигляді контрабанди, держбюджет не отримує 1 млрд грн щороку - Гетманцев

Третина кави потрапляє в Україну у вигляді контрабанди, держбюджет не отримує 1 млрд грн щороку - Гетманцев

09:51 27.05.2025
СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

15:06 12.05.2025
Apple планує підняти ціни на iPhone, не пов'язуючи це з наслідками мит - WSJ

Apple планує підняти ціни на iPhone, не пов'язуючи це з наслідками мит - WSJ

10:37 07.03.2025
Складаний iPhone може з'явитися на ринку у 2026 р.

Складаний iPhone може з'явитися на ринку у 2026 р.

22:54 11.02.2025
Прикордонники викрили контрабанду психотропів і ліків на 1,3 млн грн - Держприкордонслужба

Прикордонники викрили контрабанду психотропів і ліків на 1,3 млн грн - Держприкордонслужба

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

Україна пропонує партнерам спільно захищати повітряний простір - Зеленський

Зеленський: Нам треба працювати над спільною системою ППО та створити дієвий повітряний щит над Європою

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ОСТАННЄ

Експертиза ВЛК для ЗСУ поширюватиметься на інші силові структури - прем'єрко

Окупанти втратили 112 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Новий КТ вже у Харківському шпиталі, його планують встановити на цьому тижні

Затримано підозрюваного в стрілянині, в якій загинув Чарлі Кірк – ФБР

Макрон і Трамп обговорили вторгнення російських дронів у Польщу та ситуацію на Близькому Сході

Американський активіст Чарлі Кірк помер – Трамп

Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

Трамп відреагував на стрілянину в активіста Чарлі Кірка

Польща буде користуватися українським досвідом тренування в евакуації школярів, якщо буде така потреба

Навроцький про розмову з Трампом: Вона є частиною серії консультацій та підтвердила єдність країн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА