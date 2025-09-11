Гетманцев анонсував боротьбу з контрабандними iPhone 17

Державній податковій службі України запропонують провести контрольні закупки iPhone 17 до кінця вересня або в жовтні у відомих мережах магазинів, повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Не хочу здатися нудним, але все ж запропоную до кінця вересня, в жовтні ДПС придбати в межах контрольно-перевірочної роботи нові iPhone 17 в мережах відомих магазинів, а ще краще в інтернет-мережах. Та не забути правильно оформити вилучення контрабандного товару", - заявив Гетманцев.

За його словами, контрольні закупки iPhone 17 також можна провести і спільно з Бюро економічної безпеки.

Він також зауважив, що немає "кращого" показника "роботи" правоохоронців і фіскалів, ніж повномасштабна реклама на найпотужніших рекламних майданчиках країни контрабандистів та їх контрабандних новинок.

Джерело: https://t.me/getmantsevdanil/10043