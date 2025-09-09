Apple знову змінює правила гри з новим iPhone 17 Pro Max

Компанія Apple провела світову прем’єру смартфонів 17 серій, які відразу стали найпотужнішими та найтехнологічнішими пристроями у світі. Цей анонс пройшов 9 вересня 2025 року на спеціальному заході в Купертіно. Лінійку смартфонів очолив флагманський iPhone 17 Pro Max, який привертає увагу революційними змінами в дизайні, камері та продуктивності, що робить його одним із найочікуваніших гаджетів року.

Ключові характеристики та очікувані нововведення

iPhone 17 Pro Max отримав чимало оновлень, серед них: оновлений дизайн майданчика камер, новий потужний процесор, нова камера, глибока інтеграція з AI і багато нововведень, про які розповімо далі.

Інноваційний дизайн та матеріали

Корпус iPhone 17 Pro Max виконаний з титану 5-го класу, що поєднує в собі міцність і легкість. Передня та задня панелі захищені склом Ceramic Shield (покоління 2025), яке ще стійкіше до подряпин і ударів. Радикальна зміна дизайну задньої камерної модуля – вона стала займати всю верхню частину корпусу, що стало нововведенням і фішкою саме 17 серії айфонів. Також пристрій зберіг клас захисту IP68 (занурення у воду до 6 метрів протягом 30 хвилин).

Найбільший та найяскравіший дисплей в історії iPhone

Модель отримала 6,9-дюймовий OLED-екран типу Super Retina XDR з технологією LTPO та адаптивною частотою оновлення 120 Гц. Роздільна здатність становить 1320 × 2868 пікселів (щільність 458 PPI), а також підтримка стандартів HDR10 та Dolby Vision. Також смартфон отримав підвищення яскравості для комфортного використання при прямому сонячному світлі.

Найпотужніша платформа Apple A19 Pro

Серцем пристрою став новий чипсет Apple A19 Pro, виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом. Він включає 6-ядерний CPU та 6-ядерний GPU, що забезпечить значний приріст продуктивності та енергоефективності. Разом із ним працюватиме 12 ГБ оперативної пам’яті та сховище NVMe об’ємом 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ (без підтримки карт пам’яті).

Революційна система камер з покращеним зумом

Основна потрійна камера смартфона отримала наступне оновлення:

Головний ширококутний модуль 48 МП (f/1.6) з сенсором 1/1.28" та dual pixel PDAF. Телефото-модуль 48 МП (f/2.8) з перископічною конструкцією та 5-кратним оптичним збільшенням. Надширококутний модуль 48 МП (f/2.2). LiDAR-сканер для покращеної роботи AR та глибини знімків. Фронтальна камера 18 МП (f/1.9) зі стабілізацією та підтримкою HDR.

Система може записувати відео 4K@120fps, 10-бітне HDR та Dolby Vision, а також 3D Spatial Video для перегляду на Apple Vision Pro..

Продуктивність та зв’язок

Акумуляторна батарея залишилася типу Li-Ion, але очікуються покращення в автономності завдяки більш енергоефективному чипу та оптимізації ПО. Підтримуватиметься швидка дротова зарядка PD2.0, бездротова зарядка MagSafe (25 Вт) та Qi2 (15 Вт). Зв’язок смартфон буде підтримувати всі передові мережі: LTE, 5G (включаючи mmWave для США), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB та супутниковий зв’язок для Emergency SOS.

Програмне забезпечення та додаткові функції

Пристрій працює на iOS 26 з низкою нових функцій безпеки та персоналізації. Прошивка відрізняється від попередніх версій своєю глибокою інтеграцією з AI – обробка фото та відео за новими алгоритмами, розумні підказки, посилена автоматизація. Збережено Face ID, Apple Pay, підтримку eSIM, Nano-SIM та розширені сенсори.

Ціна та доступність

Попередні прогнози аналітиків щодо підвищення вартості айфонів нової лінійки підтвердилися. Стартова ціна флагманської моделі iPhone 17 Pro Max становитиме від $1250 (за версію з 256 ГБ).

То чому ж новий флагман Apple є викликом для всього ринку смартфонів?

Айфон 17 Про Макс відразу після презентації став новим еталоном на ринку преміальних смартфонів. Інновації в дизайні, камері та продуктивності, а також інтеграція з новітніми сервісами Apple роблять його пристроєм, на який варто звернути увагу як шанувальникам бренду, так і тим, хто шукає найсучасніші технології.