Складаний iPhone може з'явитися на ринку у 2026 р.

Складані iPhone можуть з'явитися на ринку наприкінці 2026 року, вважає аналітик TF International Securities Мінг-Чі Куо, який відстежує ланцюжки поставок Apple Inc.

Експерт очікує, що iPhone-розкладачка коштуватиме $2-2,5 тис. Спочатку на ринок поставлять 3-5 млн пристроїв, а у 2027 році поставки можуть зрости до 20 млн, вважає він.

Раніше про наміри Apple з випуску складаних смартфонів повідомляла The Wall Street Journal.

Розмови про iPhone-розкладачки ведуться вже багато років - відтоді, як у 2014 році Apple отримала патент на використання відповідної технології.