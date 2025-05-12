Apple планує підняти ціни на iPhone, не пов'язуючи це з наслідками мит - WSJ

Apple Inc. планує підняти ціни на лінійку iPhone, яку вона представить цієї осені, пише The Wall Street Journal.

Як зазначають джерела газети, компанія пояснить підвищення цін новими функціями і змінами в дизайні пристроїв. Apple намагатиметься уникнути ситуації, в якій збільшення цін буде сприйнято як наслідок американських мит на товари, що постачаються з Китаю, де збирається більшість iPhone, кажуть джерела.

У понеділок США і КНР домовилися про взаємне зниження мит на 90 днів. Мито у 20% для китайських товарів, яке Вашингтон запровадив на початку цього року під приводом боротьби з поставками фентанілу, залишилося чинним. При цьому тариф, запроваджений у відповідь на китайські кроки, зменшиться до 10%.

Трамп звільнив поставки смартфонів і деякої електроніки від відповідних мит, що становили 125%.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Apple готує низку змін в iPhone нової лінійки, яка вийде восени цього року, зокрема в дизайні та форматі пристроїв.

Головний виконавчий директор компанії Тім Кук, прагнучи послабити тиск, спричинений торговельним конфліктом США і Китаю, створив запаси продукції в березні цього року, незадовго до оголошення президентом США Дональдом Трампом митних зборів у відповідь для торговельних партнерів Вашингтона. Крім того, Apple перенесла виробництво пристроїв для американського ринку з Китаю до Індії. Раніше цього місяця Кук заявив, що основна частина iPhone, які будуть поставлені в США у квітні-червні, буде вироблена в Індії.

Як зазначають джерела WSJ, більшість найбільш технологічних і дорогих моделей iPhone - Pro і Pro Max - надалі виробляють у Китаї. Можливості індійських підприємств недостатні для масового випуску цих пристроїв.

Apple навряд чи зможе компенсувати наслідки мит виключно за рахунок економії на ланцюжку поставок, і це означає, що маржа прибутку компанії знизиться, якщо вона не підніме ціни, кажуть джерела.

При цьому керівники компанії не хочуть пов'язувати підйом цін на пристрої з митами, враховуючи нещодавню ситуацію з Amazon.com Inc., коли у квітні з'явилася інформація, що Amazon планує публікувати на своєму майданчику дані про те, яку частину вартості того чи іншого товару становлять торгові мита, Вашингтон заявив, що вважатиме такі дії "ворожими". Amazon була змушена спростувати повідомлення ЗМІ про те, що вона планує такі кроки.