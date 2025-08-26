Третина кави потрапляє в Україну у вигляді контрабанди, держбюджет не отримує 1 млрд грн щороку - Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав Державну митну службу України та Бюро економічної безпеки звернути увагу на ринок кави, на який третина продукції потрапляє у вигляді контрабанди.

"3 тис. тонн нелегальної кави (або кожна третя тонна) на рік ввозиться в Україну контрабандою повз широко заплющені очі митників та правоохоронців. Під виглядом цикорію обсяг ввезення (ви ж правда стали пити цикорій замість води?) якого виріс за два роки у рази. Або взагалі в чорну, - написав він у Telegram.

За інформацією народного депутата, далі ця кава або реалізується за готівку, або пакується під міжнародні бренди і теж реалізується за готівку.

"І це не тільки "Столичка", "Волинська" у Києві (ринки у столиці – ІФ-У), чи "Сьомий кілометр" в Одесі. Це і численні мережі фуд-рітейлу, подрібнені на ФОПи", - наглосив Гетманцев.

Він підрахував, що тільки на цій групі товарів держава втрачає понад 1 млрд грн на рік, але до того ж споживач отримує неякісний, контрафактний товар.

"Неспроможність держави до протистояння шахраям, або спроможність деяких "державників" до участі в них — вражає", — обурився керівник парламентського комітету і закликав ДМСУ та БЕБ приділити увагу ринку кави.