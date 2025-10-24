Уряд працює над відновленням Дорожнього фонду, але з включенням в нього залізниці та міського транспорту

В Україні працюють над трансформацією Дорожнього фонду у Фонд розвитку транспортної інфраструктури, який включатиме не тільки автомобільні дороги державного, міського значення і муніципальні дороги, але і залізницю та розвиток міського пасажирського транспорту, повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

"Ми пропрацьовуємо, як можна відновити цей фонд. Враховуючи потреби транспортної інфраструктури, які змінились. В принципі переважно більшість доріг державного значення вже знаходяться в належному стані для того, щоб трансформувати з дорожнього фонду у фонд розвитку транспортної інфраструктури", - сказав він на VII міжнародній конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу" у четвер.

Кава нагадав, через війну Дорожній фонд вже другий рік є призупиненим.

Заступник міністра також зазначив, що раніше цього року з бюджету було виділено на підтримку української залізниці 4 млрд грн. За його словами, планується у 2026 році створити більш стабільний механізм фінансування залізниці.

"Треба розуміти, що підтримка залізниці це не тільки збитки від пасажирки, але так само підтримка розвитку і утримання інфраструктури", - наголосив Кава.

Кабінет міністрів в четвер ухвалив рішення про надання ще 8 млрд грн "Укрзалізниці" з резервного фонду державного бюджету для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту в умовах воєнного стану. Раніше Рада схвалила спрямування цих грошей УЗ за рахунок податку на прибуток банків, який мав йти у бюджет Києва.