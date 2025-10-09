Інтерфакс-Україна
Події
10:45 09.10.2025

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Позитивним результатом українських відповідей на російські удари по Україні є дефіцит бензину всередині країни-агресора, який виник завдяки ударам вглиб РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20% від потреби, різні оцінки є – від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит вже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

За словами президента, українська ракета-дрон "Паляниця" також вже в десятках випадків вражала військові склади ворога.

"Другий позитив: "Рута", наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів+ морську вишку. Найбільший успіх – "Лютий", Fire Point – було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ досяжні", - наголосив президент.

Окрім того, за останній тиждень було застосування ракет "Нептун" та "Фламінго", повідомив він.

"Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", - додав глава держави.

Зеленський також повідомив, що росіяни збільшили в шість разів імпорт бензину з Білорусі. "У них діє заборона на експорт бензину. Обмеження на експорт дизеля. Треба перевіряти, але ми вважаємо, до 20% своєї потреби в бензині вони втратили. Саме після наших ударів", - зазначив президент України. 

Теги: #дефіцит #удари #нпз #бензин #рф

