"Магазини вже наповнюються" – мер Арциза закликав мешканців міста не панікувати

Мер Арциза Одеської області Сергій Парпуланський звернувся до мешканців міста з закликом не панікувати через удар РФ по мосту через Дністер в с. Маяки і внаслідок цього обмеженому сполученню південної частини регіону (Бесарабії) з іншими його частинами.

"Всі ви знаєте, що стало з мостом в Маяках. І я бачу, що багато людей пішли в магазини й на базари скуповувати крупи, макарони. Вже створені альтернативні маршрути для доставки продуктів харчування. Вже наповнюються полиці в магазинах по Бесарабії – АТБ, Таврії. З пальним теж немає ніяких проблем", – сказав Парпуланський у відеозверненні у Facebook у суботу.

Подібну заяву розмістив на сайті міськради і мер Білгород-Дністровська Олександр Скалозуб.

"Місто в достатньому обсязі забезпечене запасами палива, скрапленого газу, продовольчих товарів і медикаментів. На сьогодні відсутні підстави для ажіотажного попиту чи надмірного споживання товарів широкого вжитку", – написав Скалозуб.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, у південних районах Одеської області сформовано двотижневий запас ліків, який постійно поповнюється і надається лікарням. Також забезпечено достатню кількість продуктів харчування та пального, в банкоматах є готівкові кошти, пенсії доставляються вчасно.

"Ми розуміли, що таке може статися, тому влада та військове командування врахували всі можливі критичні сценарії", – зазначив Кіпер.

Він також вказав, що рух цивільного автотранспорту мостом не зупинявся, а ДСНС, поліція, спеціальні та комунальні служби працювали над кожним маршрутом, і вже організовані альтернативні переїзди і переправи.