Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, діють комбіновані маршрути

Потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівської та Сумської областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами, повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється! Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні — пасажирів доправляємо автобусними трансферами ", - йдеться у Телеграм-каналі "Укрзализниці".

Зазначається, що наразі така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина.

"Укрзалізниця " уточнила, що заздалегідь готується для рейсів 10 жовтня: маршрути можуть бути комбінованими, проте скасувань не передбачається.

Інформація про затримки та зміни на офіційних ресурсах "Укрзализниці" оперативно оновлюється.

"Наступна доба теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів ", - наголосили в компанії.

Як зазначав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, російські війська продовжують завдавати ударів по транспортній інфраструктурі з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, Сумщиною та Чернігівщиною.

Раніше також повідомлялось, що через чергову атаку російських військ на залізничну інфраструктуру "Укрзалізниця" організувала рух поїздів у напрямку Сумщини зміненими маршрутами.