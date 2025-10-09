Інтерфакс-Україна
Події
19:06 09.10.2025

Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, діють комбіновані маршрути

1 хв читати
Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється, діють комбіновані маршрути

Потяги далекого та приміського сполучення до Чернігівської та Сумської областей курсують зміненими та комбінованими маршрутами, повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Залізничне сполучення з Чернігівщиною та Сумщиною не припиняється! Якщо через безпекову ситуацію поїзд не може дістатися до кінцевих станцій у регіоні — пасажирів доправляємо автобусними трансферами ", - йдеться у Телеграм-каналі "Укрзализниці".

Зазначається, що наразі така логістика діє для Шостки, Конотопа, Ромнів, Носівки й Ніжина.

"Укрзалізниця " уточнила, що заздалегідь готується для рейсів 10 жовтня: маршрути можуть бути комбінованими, проте скасувань не передбачається.

Інформація про затримки та зміни на офіційних ресурсах "Укрзализниці" оперативно оновлюється.

"Наступна доба теж буде непростою, однак залізничне сполучення з північними областями триває, а залізниця має всі необхідні резервні протоколи, резервні локомотиви та сценарії комбінованих трансферів ", - наголосили в компанії.

Як зазначав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, російські війська продовжують завдавати ударів по транспортній інфраструктурі з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема, Сумщиною та Чернігівщиною.

Раніше також повідомлялось, що через чергову атаку російських військ на залізничну інфраструктуру "Укрзалізниця" організувала рух поїздів у напрямку Сумщини зміненими маршрутами.

 

Теги: #регіони #сполучення #укрзалiзниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 09.10.2025
Зеленський: Усім доведеться виконати роботу щодо підготовки до зими на рівні областей

Зеленський: Усім доведеться виконати роботу щодо підготовки до зими на рівні областей

10:25 24.09.2025
Міжвідомча група з реформування протезування має напрацювати нову доступну в регіонах систему - Мінсоцполітики

Міжвідомча група з реформування протезування має напрацювати нову доступну в регіонах систему - Мінсоцполітики

01:56 03.09.2025
Свириденко пообіцяла підприємцям в прифронтових регіонах посилену підтримку

Свириденко пообіцяла підприємцям в прифронтових регіонах посилену підтримку

12:33 25.08.2025
Івановська виступає за збільшення кількості представників мовного омбудсмена в регіонах

Івановська виступає за збільшення кількості представників мовного омбудсмена в регіонах

15:14 14.08.2025
УКФ готовий подвоїти фінансування культури в регіонах та запустити спільний конкурс з обладміністраціями та міськрадами

УКФ готовий подвоїти фінансування культури в регіонах та запустити спільний конкурс з обладміністраціями та міськрадами

20:12 13.08.2025
Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

10:38 02.08.2025
Результати НМТ-2025 у прифронтових і тилових областях практично не відрізняються

Результати НМТ-2025 у прифронтових і тилових областях практично не відрізняються

16:02 25.07.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Наше представництво в регіонах потрібно посилювати

Мовний омбудсмен Івановська: Наше представництво в регіонах потрібно посилювати

09:01 12.06.2025
В Україні формується новий промисловий регіон Закарпаття – голова енергокомітету Ради

В Україні формується новий промисловий регіон Закарпаття – голова енергокомітету Ради

17:08 29.05.2025
З 1 липня відновлюється контрейлерне сполучення між терміналом "Мостиська" і німецьким терміналом Форст

З 1 липня відновлюється контрейлерне сполучення між терміналом "Мостиська" і німецьким терміналом Форст

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Пропозиція Єврокомісії щодо репараційних позик Україні має бути узгоджена лідерами ЄС до кінця осені – дипломат

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

ОСТАННЄ

На Київщині знайдено 2-річного хлопчика, який заблукав під час збирання грибів

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський доручив МЗС та дипломатичній команді ОП максимально залучити партнерів для глобальної підтримки українських ініціатив

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

Трамп очікує звільнення утримуваних ХАМАС заручників на початку наступного тижня

Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

Генсек НАТО візьме участь у Парламентській асамблеї Альянсу у Словенії

Мирного жителя поранено на Нікопольщині через ворожі обстріли

У Костянтинівці через ворожі обстріли загинула одна людина, четверо поранені

Українка намагалась вивезти близько $1 млн під капотом автівки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА