19:03 17.12.2025

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу з відновлення енергетичних об'єктів та об'єктів цивільної інфраструктури, що постраждали через ворожі обстріли останніми днями; наголосив, що "всюди робота має бути оперативною, і відповідальність за це персональна".

"Доповіді з наших регіонів. Усюди, де необхідно, робота по відновленню триває цілодобово. І це часто героїчна робота наших ремонтних бригад, енергетиків, залучених комунальних служб, ДСНС України, і особливо в районах, які поруч із кордоном із Росією, поруч із лінією фронту", - сказав Зеленський у відео-зверненні у середу увечері, що оприлюднено в його Телеграм-каналі.

За його словами, всюди в регіонах працюють, щоб відновити постачання електрики людям, громадам. "Важливо, щоб не було в цьому прогалин. Щоб місцеві та обласні влади не забували про жодну з вулиць, про жодне із сіл. Всюди робота має бути оперативною, і відповідальність за це персональна", - наголосив Зеленський.

Президент особливо відзначив працівників ДСНС, і "передусім на Півдні України, там, де багато роботи після нещодавніх російських ударів", зокрема в Одеській області та на Миколаївщині.

"Дякую вам і вашим колегам! Кожен наш регіон, кожне місто, громада мають розраховувати на повну ефективність екстрених служб, енергетичних компаній, кожної установи влади. Уряд України повинен допомагати максимально, і ресурси під це забезпечуємо, зокрема, нашою роботою з партнерами", - додав президент України.

 

Теги: #регіони #зеленський #енергопостачання

