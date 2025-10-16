Інтерфакс-Україна
19:30 16.10.2025

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" застосувало увечері п’ятниці аварійні відключення електроенергії по всій Україні, повідомила компанія в Телеграм.

"Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії", – йдеться в повідомленні.

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються три черги погодинних відключень.

Як повідомлялося, аварійні відключення для низки областей застосовувалися вже двічі на добу. Взагалі вони почали застосовуватися майже щодня після масованої атаки РФ 10 жовтня, внаслідок якої тільки в Києві були знеструмлені 800 тис. абонентів. В енергосистемі – значний дефіцит потужності на фоні рості споживання.

 

19:33 16.10.2025
"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

23:11 15.10.2025
У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

22:54 15.10.2025
ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

22:12 15.10.2025
Причиною аварійних відключень е/е став значний ріст споживання на фоні дефіциту потужності – директор ЦДЕ

12:29 15.10.2025
Arricano презентує маніфест сезону "Світло у простих речах"

19:23 14.10.2025
Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

14:11 13.10.2025
Графіки аварійних відключень е/е скасовані в Харківській області – обленерго

14:31 11.10.2025
Без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини

11:26 11.10.2025
На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

08:06 11.10.2025
ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

