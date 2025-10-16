"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" застосувало увечері п’ятниці аварійні відключення електроенергії по всій Україні, повідомила компанія в Телеграм.

"Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії", – йдеться в повідомленні.

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються три черги погодинних відключень.

Як повідомлялося, аварійні відключення для низки областей застосовувалися вже двічі на добу. Взагалі вони почали застосовуватися майже щодня після масованої атаки РФ 10 жовтня, внаслідок якої тільки в Києві були знеструмлені 800 тис. абонентів. В енергосистемі – значний дефіцит потужності на фоні рості споживання.