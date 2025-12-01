Інтерфакс-Україна
Події
06:41 01.12.2025

РФ розгортає масштабну русифікацію тимчасово окупованих регіонів – СЗР

Володимир Путін підписав указ про нову стратегію державної національної політики Росії до 2036 року, який передбачає формування однорідної громадянської ідентичності та інтеграцію тимчасово окупованих українських територій через масштабні пропагандистські програми, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

"Ключовим елементом стратегії є інтеграція окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Росія планує масштабне розгортання пропагандистських програм, спрямованих на усунення проявів української національної свідомості, закріплення статусу російської мови та посилення загальноросійської ідентичності", - сказано в повідомленні.

Такий курс фактично спрямований на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витіснення української ідентичності.

Згідно з документом, Кремль очікує, що до 2036 року 95% населення країни ідентифікуватимуть себе "русскімі", а позитивне сприйняття міжнаціональних відносин зросте до 85%.

Стратегія також фокусується на "внутрішніх загрозах": русофобії, викривленні історії, діях "недружніх країн" та ризиках виникнення етнічних анклавів. Кремль заявляє про намір зменшити конфлікти на національному й релігійному ґрунті, активізувавши використання соцмереж і відеоплатформ для просування "традиційних цінностей".

У СЗР додали, що окремим завданням уряду визначено формування за кордоном "об’єктивного" образу Росії як демократичної та правової держави. "Москва планує використовувати міжнародні платформи, щоб створити в іноземної аудиторії враження рівності прав і свобод, попри зростання ксенофобії та посилення етноцентричних наративів усередині країни", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/rf-rozhortaie-masshtabnu-rusyfikatsiyu-tymchasovo-okupovanykh-rehioniv

Теги: #регіони #русифікація #рф

